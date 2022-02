Großflächiger Stromausfall rund um Wertheim und in Kreuzwertheim

Wertheim/Kreuzwertheim. In den Wertheimer Ortsteilen Urphar, Bettingen, Dertingen, Lindelbach, Dietenhan, Kembach, Reicholzheim und Waldenhausen fiel am donnerstagmorgen von 6.15 Uhr bis gegen 7.45 Uhr der Strom aus. Im Wertheimer Mittelspannungsnetz zwischen Höhefeld-Wagenbuch und Mittelhof war ein Mittelspann-Mast umgeknickt. Die Ursache dafür waren heftige Sturmböen. Der betroffene Mast wurde wieder aufgerichtet und gegen Umfallen gesichert. In der kommenden Woche soll der Mast ausgetauscht werden. Dazu wird es eine geplante Stromabschaltung geben. In Kreuzwertheim krachte gegen 4.30 Uhr im Waldbereich zwischen Röttbach und Faulbach ein Baum in die Freileitung. Nach Reparaturarbeiten wurde Kreuzwertheim ab 5.46 Uhr wieder an das Stromnetz angeschlossen.

