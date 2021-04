Gottesdienste möglichst im Freien halten

Präsenzgottesdienste sollen möglichst unter freiem Himmel gefeiert werden. Das empfiehlt die evangelische Landeskirche von Württemberg wegen der zunehmenden Ausbreitung von Corona-Mutationen.

Main-Tauber-Kreis. Sicherheit und Gesundheit der Besucher gehen vor – das ist der Grundgedanke eines Rundschreibens des Stuttgarter Oberkirchenrats, das ab sofort in allen Kirchengemeinden Geltung hat. Dekanin Renate Meixner zeigt sich in einer ersten Reaktion „sehr dankbar dafür, dass neben den digitalen Angeboten nach wie vor Gottesdienste präsentisch gehalten werden können“. Allerdings hält auch sie „ein umsichtiges und vorsichtiges Vorgehen“ für angebracht, um die Gottesdienstbesucher zu schützen.

Die Kirchenleitung differenziert bei ihren Regelungen nach Inzidenzwerten. Für den Main-Tauber-Kreis maßgebend ist (vermutlich noch für einige Zeit) das, was für 7-Tages-Werte zwischen 100 und 200 (je 100 000 Einwohner) gilt. Hier „empfiehlt“ (das ist im Kirchendeutsch schon eine deutliche Aufforderung) der Oberkirchenrat, „Präsenzgottesdienst möglichst unter freiem Himmel zu feiern“. Auch da gelte eine Teilnehmerzahl von maximal 200 und das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung. Falls man noch in Kirche oder Gemeindezentrum feiere, sei der Gemeindegesang verboten und „stellvertretendes Singen und Musizieren nur in kleiner Formation“ erlaubt. Wenn eine „Auslastung der Kapazitäten“ erwartet werde, sei vorherige Anmeldung nötig.

Es gelten zusätzlich auch die weniger einschneidenden Vorschriften für eine 7-Tages-Inzidenz zwischen 50 und 100. Die legen fest, dass die Dauer des Gottesdiensts in geschlossenen Räumen auf 35 Minuten beschränkt ist (das Glockengeläut gehört nach dem Kirchenrecht übrigens schon zum Gottesdienst). Zur Nachvollziehbarkeit von Infektionsketten sind die Daten der Teilnehmer schriftlich festzuhalten und vier Wochen lang aufzubewahren.

Wie vom Oberkirchenrat mitgeteilt wird, gebe es seit einigen Tagen auch neue Quarantänerichtlinien des Robert-Koch-Instituts für die Gesundheitsämter. Demnach sei es möglich, dass für alle Besucher eines Gottesdienstes im geschlossenen Raum Quarantäne angeordnet werde, falls an der Feier eine infizierte Person teilgenommen habe. Sollte – was im Main-Tauber-Kreis niemand hofft – die Inzidenz doch über 200 steigen, so dürfen Präsenzgottesdienste nur noch unter freiem Himmel gefeiert werden. Ausnahmen für Gottesdienste in geschlossenen Räumen sind möglich, wenn „das Infektionsgeschehen die Feier als verantwortbar erscheinen lässt“. Dafür sei zu berücksichtigen die örtliche 7-Tages-Inzidenz, die „Einschätzung der örtlichen Behörden“ und Größe und Lüftungsmöglichkeiten des Gottesdienstraums.

Dekanin Renate Meixner betont im Gespräch mit unserer Zeitung, dass man „die Empfehlungen des Oberkirchenrats wo immer möglich umsetzen werde“ und weist weiter darauf hin, dass „nach wie vor im Kirchenbezirk Weikersheim gilt, dass wir ab einem Inzidenzwert von 250 keine präsentischen Gottesdienste mehr feiern“. peka

