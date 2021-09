Göggelmann in Vorstand gewählt

Main-Tauber-Kreis. Im Rahmen der Kreishauptversammlung der ÖDP-Kreisverbands Main-Tauber im „Ratskeller“ in Lauda wurde Ute Göggelmann aus Lauda als Schriftführerin neu in den Kreisvorstand gewählt. Die Nachwahl war nötig geworden, da die bisherige Schriftführerin aus dem Main-Tauber-Kreis weggezogen war. Göggelmann, die auch im Landesvorstand der Partei bereits seit elf Jahren die Schriftführung übernimmt, freute sich nach der einstimmigen Wahl über das ihr entgegengebrachte Vertrauen.

Zuvor war dem gesamten Kreisvorstand nach den Rechenschaftsberichten des Kreisschatzmeisters Herbert Alexander Gebhardt (Wertheim) und des Kreisvorsitzenden Klaus Göggelmann (Lauda) die Entlastung erteilt worden. Göggelmann betonte in seinem Bericht, dass aufgrund der Corona-Situation nur wenige Veranstaltungen möglich gewesen seien, jedoch zweimal „ÖDP im Gespräch“ habe stattfinden können. Hierbei ging es um das Thema „Was wir aus Corona lernen können“ und um die ökologische Landwirtschaft beim Besuch des Biohofs Joas in Dörlesberg.

Weiter engagierten sich die Mitglieder im Kreis bei der Landtagswahl im März und bei der Vorbereitung der Bundestagswahl im September. Die Delegierten nahmen an allen Landes- und Bundesparteitagen der ÖDP teil. Unterstützung aus dem Kreisverband gab es auch bei der alljährlichen Kundgebung am Atomkraftwerk Neckarwestheim zum Gedenken an Fukushima. Außerdem freuten sich die Mitglieder, dass der neue Unverpacktladen in Wertheim durch den Kreisverband mit einer Spende zur Anschubfinanzierung unterstützt wurde.

Im Hinblick auf die Bundestagswahl seien noch Infostände in Wertheim und Mosbach geplant, so der Kreisvorsitzende. Besonders freue man sich jedoch, dass man mit dem ehemaligen Bundesvorsitzenden und EU-Abgeordneten Professor Dr. Klaus Buchner einen hochkarätigen Referenten zum Thema „Mobilfunk – Gefahr für unsere Gesundheit? Probleme und Lösungsansätze“ habe nach Wertheim holen können. pm

