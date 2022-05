Gleich dreimal lauter (Fehl-) Alarm im Solymar

Bad Mergentheim. Gleicht dreimal Fehl-Brandmeldealarm im Solymar: Am Samstag gegen 19 Uhr und am Sonntag gagen 16 und 17.30 Uhr löste ein defekter Sensor einen Feueralarm in der Solymar Therme aus und die Feuerwehr machte sich mit Sirenen und Blaulicht auf den Weg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Bad Mergentheimer Einwohner in Höhrnähe des Bades bekamen auch die internen, automatischen Durchsagen der Hausanlage mit, die zum Verlassen des Komplexes auffordern. Eine Sprecherin des Solymar sagte, man habe die Reparatur des defekten Bauteils bereits in Auftrag gegeben.