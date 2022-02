Gesundheitsämter werden gestärkt

Dass die Bundeswehr zu Hilfe eilen musste, um die Aufgaben der Gesundheitsämter während der Pandemie zu stemmen, ist Fakt. Vor diesem Hintergrund haben Bund und Länder einen Pakt geschlossen, der für mehr Personal sorgt.

Main-Tauber-Kreis. 3,1 Milliarden Euro stehen im Rahmen des Pakts für den öffentlichen Gesundheitsdienst deutschlandweit zur Verfügung, der im September 2020 zwischen Bund und Ländern geschlossen wurde. Ziel war es, 5000 neue Stellen zu schaffen, um die Anforderungen auf medizinischer, aber auch auf steuernder Ebene zu bewältigen. Die erste Phase ist mit dem Jahresende 2021 abgeschlossen.

Erste Tranche

„Baden-Württemberg hat zur Erfüllung der ersten Tranche des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) 200 unbefristete Stellen neu zu schaffen und zu besetzen“, heißt es vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration. Diese Aufgabe sei übererfüllt worden, indem 264 neue Arbeitsplätze im höheren, gehobenen und mittleren Dienst bereit gestellt wurden, 251 davon seien besetzt. Gezahlt werden sie aus dem Landeshaushalt, im kommunalen Bereich wurden die Finanzzuweisungen entsprechend erhöht. „Das Land hat insoweit selbst investiert, die Investition durch den Bund ist eine Refinanzierung“, erläutert das Ministerium.

Auch der Main-Tauber-Kreis profitiert von dieser Maßnahme. Bis Ende 2021 wurden 3,5 vom Land finanzierte Stellen geschaffen. Darüber hinaus hat der Landkreis selbst bereits 2020 sechs Posten im mittleren und gehobenen Dienst besetzt und ist somit in Vorleistung gegangen, informiert das Landratsamt.

Die 5,25 Stellen im mittleren und gehobenen Dienst, die in der ersten und zweiten Tranche vorgesehen sind, wurden somit bereits geschaffen, werden künftig aber vom Land finanziert, so dass lediglich 0,75 Stelenkosten aus der Kreiskasse bezahlt werden müssen.

467 Arbeitsplätze

Baden-Württemberg hat laut Gesundheitsministerium für das laufende Jahr 467 neue Stellen für den ÖGD in den Haushaltsplan aufgenommen. Die Ausschreibungs- und Besetzungsverfahren sind bereits angelaufen. Auf den Main-Tauber-Kreis entfallen in der zweiten Tranche 6,25 neue Stellen, davon drei Stellen im höheren Dienst, 1,25 Stellen im gehobenen Dienst und zwei Stellen im mittleren Dienst. Letztere sind, wie oben erläutert, bereits besetzt. Allein beim höheren Dienst, in der Regel Ärzte oder Biologen, ist man noch auf der Suche.

Bis zu 1000 Euro Zulage

Das Landratsamt bestätigt, dass sich die Besetzung vakanter Arztstellen als sehr schwierig erweist und auch das Land weiß, dass der Fachkräftemangel bei Medizinern äußerst groß ist. Das Finanzministerium habe deshalb das Instrument einer Fachkräftezulage zur Personalgewinnung in Einzelfällen in Höhe von bis zu 1000 Euro monatlich für die Dauer von fünf Jahren verlängert.

Zudem seien sämtliche Neustellen in der Umsetzung der zweiten Tranche des Pakts als unbefristete Stellen ausgeschrieben, da diese sehr viel leichter besetzt werden können als befristete Positionen.

Verbeamtung möglich

Darüber hinaus wurden durchweg Stellen geschaffen, bei denen eine Verbeamtung möglich ist. Dieser Fakt, der Sicherheit und Planbarkeit bedeute, sei für viele Bewerberinnen und Bewerber attraktiv. „Um eine Personalentwicklungsperspektive zu schaffen, wurden weitere Funktionsstellen und höherwertige Stellen vorgesehen“, so das Ministerium auf FN-Anfrage.

Eine Stärkung der Gesundheitsämter werde in jedem Fall erreicht, wertet das Ministerium die bundesweite Personalaufstockung. „Die Stellen sind eine gute Ausgangsbasis, um die gesetzlichen Pflichtaufgaben zu erfüllen“, heißt es aus Stuttgart.