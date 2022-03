Die Anmeldung zur Teilnahme am „Tag des offenen Denkmals 2022“ und die Aufnahme in das bundesweite Programm sind ab sofort möglich. Anmeldeschluss ist am Dienstag, 31. Mai.

Main-Tauber-Kreis. Der „Tag des offenen Denkmals“ wird am Sonntag, 11. September, stattfinden. An diesem Tag sollen historische Baudenkmäler präsentiert werden. Für das Programm 2022 sind sowohl

...