Gesammelte Altkleider kostenintensiv eingelagert

Main-Tauber-Kreis. Die Amtsträger der Organe des Kolping Bildungswerk und der Tochtergesellschaft Kolping Bildung und Soziales kamen in den Norden der Diözese, um im Kolping Bildungszentrum Tauberbischofsheim ihre Sitzungen abzuhalten.

Das Kolping Bildungswerk engagiert sich in der Diözese Freiburg in der beruflichen Bildung und der Jugendsozialarbeit. Dabei liegt ein Schwerpunkt der Arbeit in Nordbaden und insbesondere im Main-Tauber-Kreis. Die Mitgliederversammlung tagte in den Räumen des örtlichen Bildungszentrums.

Der Aufsichtsrat berichtete über seine Tätigkeit und bescheinigte dem Vorstand eine gute und konstruktive Zusammenarbeit. Ein wichtiges Anliegen war dem Aufsichtsratsvorsitzenden, Heribert Hertramph, die Gewinnung neuer Mitglieder für den Verein. Hier seien auch Interessierte aus den Regionen angesprochen, die sich für die satzungsgemäßen Aufgaben des Vereins engagieren möchten. Eine Mitgliedschaft beim Kolpingwerk ist dabei nicht Voraussetzung. Vereinszweck ist es, im Geiste Adolph Kolpings Bildungsfähigen und Bildungswilligen eine ihren Anlagen entsprechende Bildung zu ermöglichen, im Rahmen der Jugend- und Altenhilfe tätig zu sein, die Entwicklungshilfe und Völkerverständigung zu fördern. Hauptverpflichtung für Mitglieder ist die Teilnahme an der jährlichen Mitgliederversammlung.

Der Vorsitzende Dieter Abendschein informierte über die wirtschaftliche Entwicklung im Berichtsjahr 2020. Gewinn- und Verlustrechnungen sowie die Bilanzen wurden vorgestellt und erläutert.

Sodann erfolgte der inhaltliche Bericht über die Tätigkeit, unterstützt durch eine Präsentation durch den Vorsitzenden Dieter Abendschein und das Vorstandsmitglied Marina Maler entsprechend ihrer Geschäftsbereiche. Bildungsmaßnahmen unterschiedlicher Art wurden an den Standorten Radolfzell, Freiburg, Karlsruhe, Bruchsal, Mosbach und Buchen durchgeführt. Die Tätigkeit im Main-Tauber-Kreis erstrecke sich auf die Bildungszentren in Tauberbischofsheim, Wertheim und Bad Mergentheim und die Standorte der betreuten Schulen.

Aufgabenspektrum

Das Aufgabenspektrum reichte von der Schulsozialarbeit bis hin zur Betreuung von Geflüchteten. In den Hilfemaßnahmen für Auszubildende seien, so erläuterte Abendschein, im letzten Jahr im Main-Tauber- und Neckar-Odenwald-Kreis 310 Plätze in drei unterschiedlichen Unterstützungsformaten mit jungen Menschen besetzt gewesen. Im Rahmen der Schulsozialarbeit war man im Main-Tauber-Kreis an vier Schulen in Kooperation mit den Schulleitungen und Lehrerkollegien erfolgreich tätig.

Ergänzt wurde dies durch verwandte Angebote an den beruflichen Schulen in Tauberbischofsheim und Wertheim, die zusätzlich die Berufsfindung und den Übergang in den Beruf unterstützen. Aber auch Erwachsene waren wieder Teil der Zielgruppe. Im letzten Jahr hat hier wieder ein Jahrgang den Lehrgang zur/zum staatlich anerkannten Sozialfachmanager/-in mit sehr gutem Erfolg abgeschlossen. Hilfen für Familien im SGB II-Leistungsbezug rundeten das Aufgabenportfolio ab.

Ein nach wie vor wichtiges Tätigkeitsfeld sind die Hilfen für geflüchtete Menschen. Hier wurden sowohl Angebote für das Jobcenter Main-Tauber als auch ein Integrationsprojekt im Rahmen des Programms NIFA im Landkreis weitergeführt. Schwerpunkt war hier die Integration der Hilfesuchenden in den Arbeitsmarkt. Neben dem Bericht aus dem Freiburger Standort informierte Marina Maler über die Entwicklung der Altkleidersammlung mittels der aufgestellten Container. Die Erträge aus der Vermarktung der Altkleider fließen den gemeinnützigen Aufgaben des Kolping Bildungswerks zu.

Durch Corona sei der Absatz der Ware 2020 nicht mehr möglich gewesen, da die Grenzen der Abnehmerländer geschlossen waren. In der Folge mussten die Kleider kostenintensiv eingelagert werden. Trotz dieser schlechten Marktlage habe Kolping als einer von wenigen Sammlern die Container weiter offen gehalten und entleert.

Nach den inhaltlichen Ausführungen und dem Bericht des Bilanzausschusses wurden Vorstand und Aufsichtsrat einstimmig entlastet und es erfolgte die Neuwahl des Aufsichtsrates.

Erfreulicherweise erklärten sich alle Aufsichtsräte bereit für weitere vier Jahre zur Verfügung zu stehen, was mit einer einstimmigen Wahl honoriert wurde. Nicht fehlen durfte natürlich ein geistlicher Impuls, mit dem die geistliche Leitung des Diözesanverbands, Simone Schröter, die Sitzung schloss.

Am Samstag genossen die Mitglieder eine sachkundige Führung durch die „Perle des Main-Tauber-Kreises“, das Kloster Bronnbach.