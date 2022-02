Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Geburtstag - Altlandrat Georg Denzer feiert an diesem Montag seinen 80. Geburtstag mit seiner Familie in seinem Geburtsort Annweiler am Trifels in der Pfalz Georg Denzer: Für Bronnbach wünscht er sich Frieden

Sein Ergebnis war fulminant, als er vor fast 41 Jahren zum Landrat des Main-Tauber-Kreises gewählt wurde. 42 von 46 Stimmen erhielt er am 28. April 1981. An diesem Montag, 7. Februar, wird Georg Denzer 80 Jahre alt.