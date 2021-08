Im Rahmen des Taubertal-Festivals „City Limits“ gab es am Donnerstag mit 650 begeisterten Fans ein Open-air-Live-Konzert in Rothenburg ob der Tauber mit „Gentleman“. Mit seinem leidenschaftlichen Auftritt und Hits wie „Dem Gone“, „Ovaload“, „Redemption Song“ und „Superior“ hatte er das Publikum von Anfang an in seinen Bann gezogen.

Gute Laune

Außerdem sorgte er mit „Time out“,

...