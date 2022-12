Generalsanierung geht weiter

Main-Tauber-Kreis. Die Generalsanierung des Beruflichen Schulzentrums (BSZ) Wertheim kann weitergehen. Der Kreistag beschloss bei seiner Sitzung am Mittwoch die Vergabe von Zimmererarbeiten zum Bruttopreis von 1,28 Millionen Euro an die Firma Züblin Timber aus Aichach sowie die Metallbauarbeiten und Rettungswegtüren für 918 000 Euro an die Firma Hewe Glas- und Metallbau aus Lahr. Für die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik wird die Firma Neuberger Gebäudeautomation aus Rothenburg für 706 000 Euro verantwortlich zeichnen. Die Ausstattung der Physik-, Chemie- und Biologiefachräume schlägt mit rund 600 000 Euro zu Buche. Der Auftrag ging an das Hohenloher Spezialmöbelwerk Schaffitzel aus Öhringen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für die Arbeiten der Lüftungsinstallation wurde die Firma ESW Luft- und Klimatechnik mit Sitz in Ellwangen beauftragt. Das Angebot beläuft sich auf rund 492 000 Euro brutto.

Das Landratsamt ist für Kreisrätin Gudrun Weiske (Grüne) ein Dienstleister, der oft nur schwierig zu erreichen sei. Sie schlug eine Art Bürgerbüro vor. Das lasse sich, so Landrat Christoph Schauder, wegen der großen Bandbreite der Aufgaben nicht umsetzen. „Aber es gibt keine Schließtage zwischen Weihnachten und Dreikönig“, verwies er auf die Kundenfreundlichkeit. dib