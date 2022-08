Gemeinsame Vermarktung der Region

Main-Tauber-Kreis. Die Tourismusgemeinschaften im Norden Baden-Württembergs wollen in den kommenden Jahren verstärkt zusammenarbeiten und die Region gemeinsam stärker vermarkten.

Um die touristische Angebotsqualität weiter auszubauen, bieten die sechs beteiligten Destinationen in der zweiten Jahreshälfte 2022 eine breite Palette von Schulungen und Treffen an die dem Erfahrungsaustausch für die Unternehmen aus ihren touristischen Einzugsgebieten dienen.

Wie es in der Mitteilung des Landratsamts des Main-Tauber-Kreises heißt, richten die Angebote sich hauptsächlich an Gastgeberinnen und Gastgeber sowie Erlebnisanbieterinnen und Erlebnisanbieter. Sie sind zum Teil aber auch für touristische Partnerinnen und Partner in den Kommunen interessant.

Breit aufgestellt

Das inhaltliche Angebot ist breit aufgestellt und reicht vom Erstellen von Fotos und Texten über den richtigen Umgang mit Online-Bewertungen bis zur Personalsicherung und Tipps für die perfekte Unterkunft.

Die Veranstaltungen finden jeweils zwei Stunden am Nachmittag digital über die Meeting-Plattform Zoom statt und sind nach Angaben der Veranstalter kostenlos. Dadurch wollen die Organisatorinnen und Organisatoren sicherstellen, dass möglichst viele Betriebe aus den sechs Regionen daran teilnehmen können.

Viele beteiligt

An dem Projekt sind der Hohenlohe und Schwäbisch Hall Tourismus (Sitz: Schwäbisch Hall), der Kraichgau-Stromberg Tourismus (Bretten), die Touristikgemeinschaft Heilbronner Land (Heilbronn), die Touristikgemeinschaft Hohenlohe (Künzelsau), die Touristikgemeinschaft Odenwald (Mosbach) und der Tourismusverband Liebliches Taubertal (Tauberbischofsheim) beteiligt. lra