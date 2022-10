Geld für die Vereine

Main-Tauber-Kreis. Rund 130 Vereine im Main-Tauber-Kreis erhalten von der BBV Deutschland einen finanziellen Zuschuss für ihre Aktivitäten. Sie hatten die BBV-Initiative „Glasfaserpower für Ihre Vereinsmitglieder bedeutet Internetzukunft für Ihre Gemeinde“ kreisweit unterstützt. Landrat Christoph Schauder und BBV-Geschäftsführer Manfred Maschek würdigten nun bei einem Fest auf dem Gelände des TSV Gerchsheim die zehn erfolgreichsten Vereine.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie es in der Mitteilung der Verantwortlichen heißt, haben sich rund 130 Vereine aus allen 18 Kommunen des Landkreises während der Vermarktung als Glasfaserbotschafter vor Ort eingesetzt und so über 3600 Verträge auf den Weg gebracht. Die BBV zahlt dafür insgesamt 90 000 Euro an die Vereine aus.

Die zehn erfolgreichsten Vereine sind: TSV Gerchsheim (2850 Euro), FC Grünsfeld (2625 Euro), 1. FC Igersheim (2450 Euro), FC Creglingen (2350 Euro), Spvgg Apfelbach/Herrenzimmern (2275 Euro), SV Königheim (1750 Euro), FC Külsheim (1625 Euro), TSV Großrinderfeld (1550 Euro), Bürgerverein Kembach (1460 Euro) und FC Hundheim-Steinbach (1450 Euro).

Mehr zum Thema Landkreisehrenpreis Viel Anerkennung für „wirklich herausragendes Engagement“ Mehr erfahren Kreistag Pflichtaufgaben und Weiterführung von Großprojekten prägen den Kreishaushalt Mehr erfahren Bildung Biotechnologisches Gymnasium Wertheim feiert zehnjähriges Bestehen Mehr erfahren

Landrat Schauder und Geschäftsführer Maschek freuten sich über den Erfolg der Aktion. Diese habe auch zur Refinanzierung der Vereinsaktivitäten in der aufgrund von Corona schweren Zeit beigetragen.