Geld fließt auch in die Region

Odenwald-Tauber. Das Wirtschaftsministerium fördert im Rahmen der Wirtschaftsstrategie KI („Aktionsprogramm für den Mittelstand“) die Einrichtung von Applikationsmodulen für Künstliche Intelligenz an 14 Lernfabriken 4.0 an beruflichen Schulen mit rund 520 000 Euro – davon profitiren auch die Kreise Neckar-Odenwald und Main-Tauber.

„Mit der Weiterentwicklung unserer bestehenden Lernfabriken 4.0 stellen wir die Digitalisierung auf einen sicheren Boden und verleihen der Ausbildung im Bereich Industrie 4.0 neuen Schub. Die von uns geförderten Projekte leisten einen wichtigen Beitrag, um unsere Auszubildenden auf die aktuellen Entwicklungen und die sich verändernde Arbeitswelt im Themengebiet um Industrie 4.0 vorzubereiten“, so Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut. Die neu zu vermittelnden Kompetenzen in den Bereichen KI, Augmented Reality und Digitaler Zwilling vergrößern das Spektrum an Fachwissen und stärken eine nachhaltige Fachkräftesicherung.

Unternehmen, Hochschulen sowie weitere Institutionen und Wirtschaftsorganisationen haben sich stark an einer Unterstützung der jeweiligen Projekte und Konzepte beteiligt. Die einzubindenden Module sollen nicht nur der Ausbildung dienen, sondern auch für regionale Unternehmen und Hochschulen Möglichkeiten der Information, Fortbildung und Forschung bieten. Darüber hinaus sind sie eine Plattform für individuelle Projekte, beispielsweise im Rahmen von Technikerarbeiten.

Folgende Einrichtungen werden in der Region unterstützt: Zentralgewerbeschule Buchen (ZGB) mit 31 219,75 Euro (die Förderung beinhaltet ein KI-Kamera-Modul zur optischen Qualitätssicherung, das in das Grundlagen- und Anwendungslabor eingesetzt werden kann). GS Bad Mergentheim, GS Tauberbischofsheim, Schulzentrum Wertheim mit 36 009,38 Euro (jeweils an allen drei Standorten sollen Digitale Zwillinge für die Grundlagenlabore und verkettete Anlagen sowie AR-Module zur Inbetriebnahme der Einzelmodule eingebaut werden).

