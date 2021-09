Hollenbach. Ein gefährliches Überholmanöver endete am Montagabend für einen 25-jährigen Opel-Fahrer auf der K 2388, nahe Hollenbach, im Acker. Er war mit seinem Pkw in Richtung Mulfingen unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve begann er, einen Sattelzug zu überholen, obwohl er keine genügende Sicht auf die Gegenfahrbahn hatte. Er übersah dadurch einen entgegenkommende 32-jährigen VW-Fahrer. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, wich der Entgegenkommende nach rechts aus und der Unfallverursacher, nach Erkennen des VW, seinerseits nach links. Beide kamen, ohne Zusammenstoß, im selben Acker zum Stehen, wodurch Flurschaden in noch nicht bekannter Höhe entstand. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Der Sattelzug blieb unbeschädigt. pol

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1