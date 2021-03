Main-Tauber-Kreis. Wie man den eigenen landwirtschaftlichen Betrieb als Arbeitsplatz attraktiv macht, ist Inhalt eines Online-Seminars am Dienstag, 23. März, von 15 bis 18 Uhr. Veranstaltet wird es vom Landwirtschaftsamt Main-Tauber mit den Landwirtschaftsämtern der Kreise Hohenlohe, Schwäbisch Hall und Rems-Murr.

Gute Fachkräfte sind schwer zu finden und zu binden. Es gilt, Trends auf dem Arbeitsmarkt und die Erwartungen der potenziellen Mitarbeiter zu kennen. Dazu sollte man sich auf die Besonderheiten der unterschiedlichen Generationen einstellen. Es ist wichtig, den Mitarbeitern Sicherheit und Perspektiven zu geben, sie solide und gründlich einzuarbeiten, ihre Entwicklung zu fördern und sie zu motivieren. Alles sind Aspekte, die dazu beitragen, dass Beschäftigte gerne kommen und lange bleiben.

Auf die Fragen, was der Arbeitgeber dazu wissen muss und tun kann, geht Claudia Jennewein in ihrem interaktiven Online-Seminar ein. Die Teilnehmer werden mit ihren Erfahrungen und Fragen umfassend einbezogen.

Die Teilnahme ist kostenfrei, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung ist bis Freitag, 19. März, erforderlich und wird per Mail an LWA-Veranstaltung@Main-Tauber-Kreis.de oder Telefon 07931/48276307 beim Landwirtschaftsamt Main-Tauber entgegengenommen. In der Mail-Betreffzeile ist der Hinweis „Direktvermarktung 23.3“ anzugeben. Damit der Einladungslink versendet werden kann, ist bei der Anmeldung die E-Mail-Adresse anzugeben. Bei Fragen zu den technischen Voraussetzungen des Online-Vortrags steht Jennifer Herrmann unter Telefon 07931/48276325 oder per E-Mail an jennifer.herrmann@main-tauber-kreis.de zur Verfügung. Genauere Informationen sowie der Teilnahme-Link werden am Tag vor der Veranstaltung per E-Mail verschickt. lra