Geburt: Vorbereitung virtuell

Main-Tauber-Kreis. Im Rahmen einer gemeinsamen Kursreihe bieten der Caritasverband im Tauberkreis sowie das Diakonische Werk im Main-Tauber-Kreis werdenden Eltern und Säuglingseltern kompaktes Babywissen an.

Jeweils mittwochs von 18 bis 19.30 Uhr informieren Fachfrauen aus dem Bereich Frühe Hilfen im Rahmen des Landesprogramms „Stärke“ online über relevante Säuglingsthemen.

Die Videokonferenzen sind für alle kostenfrei und auch einzeln zugänglich. Sie richten sich vor allem auch an Frauen, die keine Hebamme für Vor- und/oder Nachsorge finden konnten.

Wichtige erste Zeit

Die Diakonie-Familienhebamme Christine Göhring spricht am 28. September über „Geburt und Wochenbett“. Heike Janson (Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin, CV) erklärt am 5. Oktober, warum „Die erste Zeit nach der Geburt“ so wichtig ist, bzw. am 12. Oktober, wie sich die Entwicklung „Vom Baby zum Kleinkind – Entwicklung und Ernährung im ersten Lebensjahr“ gut gestalten lässt.

Ein lebenslanges Band

Ihre Diakonie-Kollegin Göhring beleuchtet mit dem Vortrag „Bindung, ein lebenslanges Band“ am 19. Oktober, wie der Beziehungsaufbau zwischen Neugeborenem und Eltern optimal verläuft.

Diakonie-Schwangerschaftsberaterin Carina Kuhn informiert zum Abschluss am 26. Oktober zu den Themen „Elternzeit und finanzielle Leistungen vor und nach der Geburt“. Vorherige Anmeldung bis jeweils zwei Tage vorher ist erwünscht, damit die Einwahllinks für die Online-Plattformen zugesendet werden können. pm