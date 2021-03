Main-Tauber-Kreis. Die Landwirtschaftsämter Main-Tauber, Schwäbisch Hall, Hohenlohe und Rems-Murr bieten mit dem Bauernverband Schwäbisch Hall-Hohenlohe-Rems am Freitag, 16. April, von 9 bis 16 Uhr eine Fachexkursion für Lernort-Bauernhof-Betriebe und Neueinsteiger an. Die Schwerpunkte liegen auf den Themen Erwerbsobstbau, Biodiversität auf dem Bauernhof sowie neue Impulse für den Milchviehbetrieb. Treffpunkt ist der Obsthof Rembold in Öhringen-Baumerlenbach.

AdUnit urban-intext1

Auf den Obsthof der Familie Rembold kommen jedes Jahr mehrere Schulklassen, um die Erzeugung von Äpfeln zu erkunden. Familie Rembold berichtet aus ihrem Erfahrungsschatz und stellt Ideen zum Einstieg in die Hoferkundung sowie die Hofstationen vor. Ann-Kathrin Behr, Zentrale Koordination Lernort Bauernhof Baden-Württemberg, präsentiert weitere Stationen zum Streuobstanbau. Monika Göltenboth vom Landwirtschaftsamt Kupferzell gibt anhand ihrer langjährigen Erfahrungen Tipps, wie das Thema Biodiversität mit Schülern höherer Jahrgangsstufen bearbeitet werden kann.

Neue Impulse und Einblick in Stationen auf dem Milchviehbetrieb gibt Sissy Beck aus Fichtenau. Darüber hinaus sind der Erfahrungsaustausch, die Erarbeitung von Bausteinen für neue Konzepte sowie aktuelle Fragen zu Lernort Bauernhof Bestandteil des Exkursionstages. Sollte die Veranstaltung nicht in Präsenz möglich sein, wird sie als interaktives Online-Seminar angeboten. Infos werden im Rahmen einer Info-E-Mail rechtzeitig bekannt gegeben. Anmeldungen werden bis Dienstag, 13. April, an Andrea Bleher per E-Mail an andrea.bleher@lbv-bw.de oder per Fax unter 07944/9435111 erwünscht. Bei Rückfragen steht Jennifer Herrmann, Landwirtschaftsamt Main-Taubes, Telefon 07931/48276325, zur Verfügung. lra