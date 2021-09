Im Rahmen der Interkulturellen Woche bietet die Ökumenische Fachstelle für Flüchtlingshilfe eine Wanderausstellung „Toleranz in Comics und Graphic Novels“ an.

„Toleranz bedeutet Respekt, Akzeptanz und Anerkennung der Kulturen unserer Welt, unserer Ausdrucksformen und Gestaltungsweisen unseres Menschseins in all ihrem Reichtum und ihrer Vielfalt“ – so lautet der erste Artikel der

...