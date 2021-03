Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, durch die Pandemie hat sich unser Leben schlagartig geändert. Einschränkungen und Sorgen haben das letzte Jahr geprägt. Das gilt auch für den Wahlkampf. Gerne wäre ich mit Ihnen viel mehr in den persönlichen Austausch gekommen – aber das Wichtige jetzt ist die Bekämpfung der Pandemie. Ich kann mich glücklich schätzen, dass ich gesund und sicher im Kreis meiner Familie lebe. Vielen Menschen geht es nicht so gut – und viele Auswirkungen der Krise sind noch nicht absehbar. Deshalb lautet unser Slogan „Das Wichtige Jetzt“. Weil Sie am 14. März mit Ihrer Stimme dafür sorgen können, dass wir die Krise sozial abfedern.

Anton Mattmüller, SPD. © SPD

Gesundheitsversorgung, Bildung, Arbeitsplätze, Wohnpolitik und Mobilität sind keine Spielbälle des Marktes. Sie gehören zur Grundversorgung einer funktionierenden Gesellschaft. Hier müssen wir unsere Prioritäten setzen: Auf Familien, auf Kinder, auf Senioren und auf Menschen, die tagtäglich arbeiten.

Die Krise hat viele Schwachstellen aufgezeigt: Unsere Schulen wurden alleine gelassen, die Digitalisierung läuft mehr als schleppend. Hinzu kommen konkrete Probleme im Kreis: Schwimmbäder müssen schließen, der Wald leidet und Familien bauen lieber auf der bayerischen Seite der Grenze, weil dort die Kitas gebührenfrei sind.

Der nächste Ministerpräsident wird wieder Winfried Kretschmann heißen. Sie haben es jetzt in der Hand, in welche Richtung die nächste Regierung steuert. Sie haben die Wahl zwischen gegenseitigem Blockieren oder Tatkraft in der Regierung. Sie haben die Wahl zwischen Chaos an unseren Schulen oder Bildungskompetenz, die sich differenziert mit Eltern, Lehrkräften und Schülern austauscht. Sie haben die Wahl zwischen faulen Kompromissen beim Klimaschutz oder klugen Maßnahmen, die die Menschen im Fokus haben. Sie haben die Wahl zwischen weiterem Schwimmbadsterben oder einem Bäderprogramm, das die Kommunen unterstützt. Sie haben die Wahl zwischen Status quo Erhaltung oder mutigen Schritten Richtung Zukunft.

Ich bin ein junger Kandidat. Deswegen kann ich in vielen Bereichen nicht über die Erfahrung verfügen, wie manch anderer. Das ist für mich der stetige Auftrag mit Menschen zu sprechen, die mehr Erfahrung in manchen Feldern haben. Ich verstehe Politik als die Suche nach den besten Lösungen für alle. Dafür muss ich auch allen Betroffenen zuhören. Denn ich möchte ein Abgeordneter für alle sein.

Sie haben nur eine Stimme bei der Wahl. Ich bitte Sie daher darum: Schenken Sie mir Ihr Vertrauen und wählen Sie SPD. Damit unser Kreis weiterhin in der Regierung vertreten ist und damit wir mutig eine gerechtere Zukunft schaffen.