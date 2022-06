Für anspruchsvolle Arbeit umfassend gerüstet

Main-Tauber-Kreis. Die ersten in der Tagespflege tätigen Personen, die sich für ihre Arbeit 160 Unterrichtseinheiten qualifiziert haben, absolvierten innerhalb von neun Monaten weitere 140 Unterrichtseinheiten nach dem neuen Kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch QHB-BW des Deutschen Jugendinstituts (DJI) und des Landes.

Themen wie Inklusion, Kinderschutz und Sprachentwicklung standen dabei mit im Mittelpunkt. Auch die Weiterentwicklung der eigenen Konzeption und die Fallbearbeitung beim Abschlusskolloquium spielten eine besondere Rolle. Nun verfügen die Teilnehmer über 300 Unterrichtseinheiten Qualifizierung. Diese werde den gestiegenen Anforderungen an Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern gerecht, betonen die Verantwortlichen. Die Tagesmütter und Tagesväter seien dadurch noch umfassender auf ihre anspruchsvolle Tätigkeit vorbereitet.

Wie es in der Mitteilung des Tageselternvereins Main-Tauber weiter heißt, ist die Kindertagespflege auch im Kreis eine wichtige Säule in der Kinderbetreuung. Aktuell kümmern sich zirka 80 Tagespflegepersonen an die 303 Tageskinder. Sowohl die Betreuung von Mädchen und Jungen bis drei Jahre sowie die ergänzende Betreuung von Kindergarten- und Schulkindern spielt hier eine große Rolle. Weitere Auskunft zur Tagespflege erteilt der Tageselternverein, Bahnhofstraße 11 in Tauberbischofsheim, Telefon 09341/8978287, 8978289, 8975331 oder 8978307, E-Mail: info@tev-main-tauber.de, Internet: www.tev-main-tauber.de.

