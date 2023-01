Main-Tauber-Kreis. Bedrohungen, Beleidigungen, Gewalt: Einsatz- und Rettungskräfte machen zunehmend die Erfahrung, dass sie bei ihrer Arbeit verbal oder körperlich angegriffen werden. Dramatisches Beispiel sind die Vorkommnisse an Silvester.

Dieses Ereignis sei nicht außergewöhnlich, so der ehemalige Notfallmediziner Professor Peter Sefrin aus Würzburg. „Dass Einsatzkräfte des Rettungsdienstes beleidigt und tätlich angegriffen werden, ist keine Ausnahmesituation.“

Dies beweise eine von ihm mit Kollegen veröffentlichte Studie des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) aus dem Jahr 2021. Generell werde in der Befragung von einer Zunahme der Übergriffe in den zurückliegenden Jahren berichtet – und zwar nicht nur in Großstädten, sondern auch in ländlichen Regionen.

Wie sieht die Situation im Main-Tauber-Kreis aus? Welche Erfahrungen haben Mitarbeitende bei Polizei, Rettungsdiensten, Feuerwehr und im Krankenhaus gemacht?

„Auch 2022 war kein gutes Jahr“

Erster Polizeihauptkommissar Gerald Olma, Revierleiter in Tauberbischofsheim, erklärt: „Früher hatte man mehr Respekt voreinander und ganz klar auch vor den Einsatzkräften. Man wusste, wo die rote Linie ist. Heute gibt es oft keine Grenze mehr. Allein im Revier Tauberbischofsheim steigerten sich die Gewaltdelikte gegen Polizisten von 2019 bis 2021 von elf auf 19, und auch 2022 war kein gutes Jahr. Schwierig ist für uns, dass man nicht voraussagen kann, wann bei einem Einsatz mit Gewalt zu rechnen ist. Das zieht sich durch alle Bevölkerungsschichten.“

Meistens seien die Täter Männer zwischen 20 und 40 Jahren, und regelmäßig seien Alkohol oder Drogen im Spiel. Wenn sich dann noch eine Gruppendynamik entwickele, werde es schnell gefährlich.

Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg habe gemeinsam mit den regionalen Polizeipräsidien der Polizei Baden-Württemberg das Präventionskonzept „Respekt ist ein Bumerang“ erarbeitet und 2022 gestartet. Es richte sich an junge Menschen ab 16 Jahren in ihren jeweiligen Gruppen oder Klassenverbänden und ziele darauf ab, potentiell konfliktträchtiges Verhalten durch Sensibilisierung erst gar nicht entstehen zu lassen. So würden gelegentlich die Rollen gewechselt – und ein Jugendlicher sei in der Position des Polizisten. So könne er erkennen, wie sich die andere Seite in bestimmten Situationen fühlt.

„In unserem ländlichen Rettungsdienstbereich Main-Tauber lässt sich zumindest für den nördlichen Bereich Tauberbischofsheim/Wertheim in den vergangenen Jahren kein signifikanter Anstieg von Gewalt, Drohungen oder Aggressivität gegenüber unseren Einsatzkräften verzeichnen“, berichtet Michael Schäfer, Rettungsdienstleiter beim DRK-Kreisverband Tauberbischofsheim.

Gewalt eher die Ausnahme

„Sicherlich gibt es Einsätze, bei denen beispielsweise aufgrund des Einflusses von Alkohol oder Drogen der Ton gegenüber unseren Einsatzkräften mal etwas rauer wird, was aber eher eine Ausnahme darstellt. In unserem Kreisverband ist zudem kein Fall bekannt, wo einer unserer Mitarbeitenden bisher den Arbeitsplatz oder gar den Beruf auf Grund von Gewalt, Drohungen oder Aggressivität im Einsatz gewechselt hat. Das Thema Gewalt gegenüber Einsatzkräften haben wir selbstverständlich immer im Blick, da für uns das Wohl und die Sicherheit unserer Mitarbeitenden stets an erster Stelle stehen. Sollte es dennoch, was wir nicht hoffen, einmal zu einer ernsthaften Bedrohung oder einem Übergriff kommen, so werden wir dann jeweils der konkreten Situation entsprechende und angemessene Schritte einleiten.“

In den Notaufnahmen des Caritas-Krankenhauses Bad Mergentheim und des Krankenhauses Tauberbischofsheim kommt es dagegen immer wieder zu Beleidigungen und Beschimpfungen der Ärztinnen und Ärzte sowie der Pflegekräfte.

„Nachdem dies während der Corona-Phase etwas rückläufig war, nimmt das in den vergangenen Monaten wieder deutlich zu, da auch wieder mehr Patienten in die Notaufnahme kommen“, sagt Stefan Wörrlein, pflegerischer Leiter der Notaufnahme.

„Die Anspruchshaltung vieler Patienten ist hoch und Wartezeiten, die gerade bei weniger schweren Notfällen entstehen, werden oft nicht akzeptiert.“ Äußerungen wie „Scheiß Personal“ seien schon fast alltäglich. Körperliche Gewalt sei allerdings sehr selten.

Im Krankenhaus Tauberbischofsheim mit der Abteilung für Psychiatrie, Psychosomatische Medizin und Psychotherapie werden außerdem Patientinnen und Patienten in psychischen Ausnahmesituationen behandelt. „Hier hat das Thema noch einmal eine besondere Brisanz“, betont Pflegedirektor Holger Kraft. „In der geschützt geführten Station behandeln wir auch immer wieder Patienten mit aggressivem Verhalten, aber das können wir beherrschen.“

Als Unterstützung für die Mitarbeitenden werden sowohl im Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim wie im Krankenhaus Tauberbischofsheim Deeskaltionstrainings und Selbstbehauptungskurse angeboten. Das Krankenhaus Tauberbischofsheim bildet außerdem eigene Deeskalationstrainer aus.

„In der Psychiatrie bieten wir den Mitarbeitenden zusätzlich die Möglichkeit der Supervision an. In Krisensituationen können sich die Kolleginnen und Kollegen zudem an das Team der Psychologen für Kriseninterventionen wenden“, so Holger Kraft.

Pflegepersonal und Ärzte sind außerdem mit Mobiltelefonen mit einem lokalisierbaren Notfallknopf ausgestattet. Holger Kraft dazu: „Kommt ein Mitarbeitender in Bedrängnis und löst den Notfallknopf aus, sehen wir sofort, in welchem Bereich sich der Mitarbeitende aufhält und können schnell eingreifen.“

Seitens der Freiwilligen Feuerwehr Tauberbischofsheim heißt es: „Aktuell haben wir bei uns in Tauberbischofsheim noch keine derartigen Entwicklungen wahrgenommen – Gott sei Dank! Wir nehmen diese Ereignisse, vor allem an Silvester in Berlin, jedoch mit Schrecken zur Kenntnis und hoffen, dass wir niemals in solche Situationen kommen werden.“