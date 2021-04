Freiwillige für Ehrenamt qualifiziert

Main-Tauber-Kreis. Das Sport-Assistentenmodell der Badischen Sportjugend, im Badischen Sportbund Nord speziell für den Main-Tauber- und den Neckar-Odenwald-Kreis konzipiert, hat sich bereits zum neunten Male als ein überaus attraktives Angebot zur Gewinnung junger Nachwuchskräfte im Sport bewährt. 16 Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer qualifizierten sich weiter und schafften mittels einer digitalen Lehrprobe den erfolgreichen Abschluss.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der zweite Teil der Ausbildung erstmals im Online-Format veranstaltet. Alle Beteiligten zeigten sich sehr zufrieden von der Premiere. Auch die Teilnehmenden waren sehr zufrieden, beendeten doch alle 16 Personen erfolgreich die Ausbildung.

Im Lehrgang wurden Themen wie die Planung und Durchführung einer Trainingseinheit, Spiel- und Übungsformen zur Schulung konditioneller und koordinativer Fähigkeiten, kleine Spiele, Grundlagen der Sportbiologie und Trainingslehre, Verhalten und Handlungskompetenz des Übungs- und Jugendleiters, Pädagogische Grundlagen und Aufsichtspflicht behandelt.

Mit dem Abschluss der Sport-Assistenten-Ausbildung können die Teilnehmer sowohl die Jugendleiter-Lizenz als auch die Übungsleiter-Lizenz C Profil Kinder absolvieren. Nach dem Lehrgang in Tauberbischofsheim kann der direkte Einstieg in den Aufbaulehrgang der jeweiligen Ausbildung erfolgen. Sportkreisvorsitzender Matthias Götzelmann und der Vorsitzende der Sportjugend, Dominic Faul, ließen es sich nicht nehmen, Erik Schultheiß das Zertifikat zu überreichen. Im Gespräch betonten sie, wie wichtig es sei, dass junge engagierte Personen bereits früh Verantwortung in Verein un Gesellschaft übernehmen.

