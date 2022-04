Freiflächen-Photovoltaikanlage bei Dittigheim genehmigt

Main-Tauber-Kreis. Der Planungsausschuss des Regionalverbands Heilbronn-Franken hat in seiner Sitzung in Krautheim die Einleitung der 20. Änderung des Regionalplans Heilbronn-Franken 2020 beschlossen (wir berichteten ausführlich). Mit der 20. Änderung sollen fünf neue Vorbehaltsgebiete für regionalbedeutsame Freiflächen-Photovoltaikanlagen ausgewiesen und die Ausnahmeregelung für Freiflächen-Photovoltaikanlagen in Regionalen Grünzügen angepasst werden.

Der Regionalverband hat durch eine Abfrage bei den Kommunen der Region Heilbronn-Franken geplante Freiflächen-Photovoltaik-Projekte ab einer Größe von zehn Hektar erhoben, die innerhalb eines Regionalen Grünzugs liegen. In Regionalen Grünzügen sind solche Anlagen bisher nur ausnahmsweise bis zu einer Größe von fünf Hektar und nur unter bestimmten Voraussetzungen wie zum Beispiel die Lage außerhalb besonders hochwertiger landwirtschaftlicher Nutzflächen sowie in Anbindung an bestehende Siedlungen und Infrastruktureinrichtungen zulässig.

Fünf Kommunen haben geplante Anlagen auf ihren Gemarkungen gemeldet, deren Umsetzung der Regionalverband Heilbronn-Franken ermöglichen möchte. Dazu gehört auch eine Freiflächen-Photovoltaikanlage südlich von Dittigheim. Der Umsetzungswille wurde vom Gemeinderat bereits bestätigt. Alle Anlagen bieten einen regionalen Mehrwert, wie die Umsetzung als Agri-PV-Anlage oder eine finanzielle Beteiligung der Bürgerschaft.

Mit der Anpassung der Ausnahmeregelung für Freiflächen-Photovoltaikanlagen in Regionalen Grünzügen soll die Flächenobergrenze von bisher fünf auf zehn Hektar angehoben werden. Der Regionalverband Heilbronn-Franken möchte so die Energiewende weiterhin aktiv voranbringen und die Umsetzung großflächiger Freiflächen-Photovoltaikanlagen innerhalb von Regionalen Grünzügen ermöglichen. rvhf