Frauen spendeten insgesamt 950 Euro

Tauberbischofsheim. Über 80 katholische und evangelische Frauen aus vielen Orten der Region feierten in ökumenischer Gemeinschaft Gottesdienst in der Katholischen Kirche St. Martin in Tauberbischofsheim. Thema des Gottesdienstes war: „Gepflanzt wie ein Baum am Wasser.“

Auf einer Leinwand wurden Bilder von Bäumen als Symbole für das Leben, die Sehnsucht und die Glaubensgewissheit gezeigt. Regina Köhler, Referentin für Frauenpastoral, leitete den Gottesdienst.

„Wie ein Baum sei vor dir mein Leben, wie ein Baum sei vor dir mein Gebet“, so stimmte Elisabeth Hell vom ökumenischen Vorbereitungsteam die Gottesdienstbesucherinnen mit einem Text von Lothar Zenetti ein. Zu einem leibhaftigen Nachspüren in die Gestalt eines Baumes lud Barbara Coors ein, Referentin der evangelischen Frauenarbeit für Nordbaden.

Die biblische Lesung aus dem 17. Kapitel des Buches Jeremia zitierte das Thema des Gottesdienstes: „Jede Frau und jeder Mann, die auf Gott vertrauen, sind wie Bäume, die am Wasser gepflanzt sind.“

Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst vom offenen Singtreff Tauberbischofsheim unter der Leitung von Mechthild Geiger. Die aussagekräftigen Lieder trugen zur gelungenen Atmosphäre dieses Frauengottesdienstes bei.

Erfreulich ist auch das Ergebnis der Kollekte von 453 Euro, die an ein Projekt im Kongo weitergeleitet wird, das sich gegen die Gewalt und für die Stärkung von Frauen nach Krieg und Vergewaltigung einsetzt. So können jetzt 950 Euro – zusammen mit der Kollekte des Frauengottesdienstes vor drei Wochen in Buchen – an das „Forschungs- und Weiterbildungszentrum zur Stärkung der politischen und gesellschaftlichen Teilhabe von Frauen und Mädchen im Kongo“ überwiesen werden.