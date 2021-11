FN-Leser blicken zurück

Odenwald-Tauber. Am 22. November 1981 stach das „Traumschiff“ im ZDF erstmals in See. Seitdem steuerte es weltweit viele Traumziele und Sehnsuchtsorte an. Die Kreuzfahrtbranche hat sich in den vergangenen Jahrzehnten gerade auch in Deutschland sehr weiterentwickelt und boomte bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie. Die FN-Redaktion plant nun in der kommenden Woche eine Berichterstattung, sofern sich genügend Teilnehmer finden, und ruft ihre Leser dazu auf, ihre Gedanken, die sie selbst mit dem ZDF-Traumschiff und Kreuzfahrten verbinden, in wenigen Sätzen per E-Mail der Redaktion mitzuteilen. Die E-Mails sollten bis spätestens Samstag, 20. November, 20 Uhr an die Adresse red.tbb@fnweb.de geschickt werden – als Betreff ist unbedingt „FN-Traumschiff-Umfrage“ anzugeben. Für Veröffentlichungen sind der volle Name und Wohnort des Teilnehmers der Umfrage nötig. Die Redaktion ist gespannt auf die eingehenden Kurzberichte und Meinungen. sabix

