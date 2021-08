Flyer für Radelzüge und Radelbusse

Main-Tauber-Kreis. Ein neuer Flyer des Tourismusverbandes“ informiert über das Angebot an Radelzügen und -bussen in der Ferienlandschaft. Um nach einer Rad- oder Wandertour an den Ausgangsort zurückzukommen, kann das Bus- und Bahnangebot genutzt werden. Zudem bietet sich die Möglichkeit, Touren mit Bus und Bahn abzukürzen. Hierfür stehen die Taubertäler Radelzüge der Westfrankenbahn zur Verfügung. Die Lücke im Schienenverkehr zwischen Weikersheim Creglingen, Rothenburg schließen die Taubertäler Radelbusse. Über dieses Angebot informiert der vom Tourismusverband herausgegebene Flyer „Taubertäler Radelzüge und -busse“. Er enthält auch einen Fahrplan. Zudem werden Tipps zum Baden-Württemberg- und zum Bayernticket gegeben. Details können auch der Website www.liebliches-taubertal.de entnommen werden. Der Radtransport in Bussen und in der Bahn ist kostenfrei. Für Radelgäste wird die Tour auf dem mit fünf Sternen zertifizierten Radwegklassiker von Rothenburg bis Wertheim und weiter auf dem Mainradweg empfohlen. Der Flyer ist kostenfrei erhältlich beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon 09341/825806, E-Mail: touristik@liebliches-taubertal.de. tlt

