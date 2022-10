Flüchtlingsaufnahme spitzt sich dramatisch zu

Main-Tauber-Kreis. Wie Landrat Christoph Schauder in der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzaussschusses heute, 12. Oktober, sagte, spitzt sich die Situation bei der Flüchtlingsaufnahme im Main-Tauber-Kreis - wie in allen 44 Stadt- und Landkreises in Baden-Württemberg - dramatisch zu. "Alle stehen mit dem Rücken zur Wand, auch wenn die Kapazitäten extrem ausgeweitet wurden", so Schauder. Teilweise würde aufgrund der Rechtslage des polizeilichen Notstandes gehandelt, um Obdachlosigkeit zu verhindern. Die Lage gestalte sich dramatischer als vor sechs oder sieben Jahren, nur komme das kaum im Bewusstsein der Bevölkerung an. Damals hätten die Bilder der vielen Menschen, die in Trecks über die Balkanroute kamen und mit ihrem Hab und Gut gar auf Autobahnen marschierten, schockiert. Heute fehlten diese visuellen Eindrücke. Dabei gehe es bei der Unterbringung nicht um Tage, die es vorauszuplanen gelte, sondern oft nur um Stunden.

Um sich etwas Luft zu verschaffen, hat der Landrat in einer Eilentscheidung beschlossen, eine Liegenschaft auf dem Gelände der ehemaligen Prinz-Eugen-Kaserne in Külsheim zu kaufen, wo 300 bis 400 Menschen Unterkunft finden können. "Wir wollen unter allen Umständen vermeiden, auf Sporthallen oder Gewerbegebäude ausweichen zu müssen", so Schauder.

Der Landrat stellte jedoch klar: "Wenn das Land uns geflüchtete Menschen zuweist, werden sie ohne Wenn und Aber untergebracht. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, der wir uns stellen."