Fleischer-Ausbildung im Main-Tauber-Kreis: „Petition als allerletzte Chance nutzen”

Die Fleischermeister plagen bundesweit Nachwuchssorgen. Eine Nationalmannschaft (Bild) wirbt mit Imagekampagnen für die Branche und misst sich auch mit Kollegen aus anderen Ländern in Wettkämpfen. In Bad Mergentheim und im Main-Tauber-Kreis kämpft man gerade für den Erhalt der Fleischer-Ausbildung an der Gewerbeschule.