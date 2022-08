Fit werden, Sprachen lernen, entspannen

Main-Tauber-Kreis. Zahlreiche Kursangebote des Volkshochschule starten im September in Weikersheim, Igersheim und Niederstetten.

Weikersheim: Pilates in allen Varianten ab Dienstag, 13. September von 18 bis 19 Uhr mit Kathy Mohr. Weikersheim, Alte Sporthalle, Gymnastikraum, zehn Termine; Kundalini Yoga: Ab Mittwoch, 14. September von 17 bis 18 Uhr, von 18.15 bis 19.15 Uhr und von 19.25 bis 20.25 Uhr mit Renate Löhr. Gymnasium Weikersheim, zwölf Termine. Nähmaschinen-Führerschein (ohne Vorkenntnisse). Ab Freitag, 16. September von 19 bis 22 Uhr mit Brigitte Kleefeldt. Weikersheim, vhs-Zentrum, Raum 3, ein Termin. Pilates meets Progressive Muskelentspannung. Ab Mittwoch, 21. September von 18.15 bis 19.30 Uhr mit Christina Kirchner. Weikersheim, Physio & Sports Rehasport, sechs Termine. Spanisch A1.1 – Anfänger ohne Vorkenntnisse. Ab Montag, 26. September von 18 bis 19.30 Uhr mit Keyla Pamela Zeller. Weikersheim, Vhs-Zentrum, 15 Termine. Spanisch A1.2 – Anfänger mit geringen Vorkenntnissen: Ab Montag, 26. September von 19.30 bis 21 Uhr mit Keyla Pamela Zeller. Weikersheim, Vhs-Zentrum, 15 Termine. Italienisch A1.1 – Anfänger ohne Vorkenntnisse: Ab Montag, 26. September von 19.45 bis 21.15 Uhr mit Enza Ambrico. Weikersheim, Vhs-Zentrum, 15 Termine. Englisch A2.1 für Wiedereinsteiger: Ab Donnerstag, 29. September von 18.15 bis 19.45 Uhr mit Sonja Beisswenger. Weikersheim, Vhs-Zentrum, 15 Termine.

Igersheim: Wassergymnastik für werdende Mütter (auch für nicht schwangere Teilnehmerinnen): Ab Freitag, 16. September von 11 bis 11.45 Uhr mit Nelja Balles. Hotel Lochner in Markelsheim, fünf Termine. Fit Mix – ein präventives Ganzkörpertraining. Ab Montag, 19. September von 18.45 bis 19.45 Uhr mit Silvia Hörner und Tachmina Davljatschin. Kleinsporthalle, zehn Termine. Krav Maga – Selbstverteidigung ab 16 Jahren: Selbstverteidigungssystem, das aus Israel stammt. Freitag, 23. September von 17 bis 21 Uhr und Samstag, 24. September von 9 bis 13 Uhr mit Torsten Specht. Erlenbachhalle, Seminarraum. Bewegung mit den Smovey-Ringen: Regelmäßiges Training mit den Smovey-Ringen aktiviert die Oberflächen- und Tiefenmuskulatur, kräftigt das Herz-Kreislauf-System, verbessert sowohl die Koordination als auch die Kondition und fördert das Wohlbefinden. Ab Montag, 26. September von 20.15 bis 21.15 Uhr mit Petra Kachel. Erlenbachhalle, zehn Termine. Pilates: Eine sanfte und dynamische Trainingsweise nach den Prinzipien von Joseph Pilates. Das besondere Augenmerk liegt dabei auf Konzentration, Zentrierung, Atmung, Bewegungsfluss, Präzision und Kontrolle. Ab Mittwoch, 28. September von 19.45 bis 20.45 Uhr mit Tanja Simon. Dorfgemeinschaftshaus Neuses, zehn Termine.

Niederstetten: Nähmaschinen-Führerschein. Am Freitag, 30. September von 19 bis 22 Uhr mit Brigitte Kleefeldt. Bildungszentrum Niederstetten, Handarbeitsraum. Ein Termin Hatha Yoga: Ein Weg, um körperliche Entspannung und geistige Stabilität zu finden, ist Yoga. Sich zu entspannen ist die Voraussetzung für die Beseitigung schmerzhafter Verspannungen. Yoga kann in jedem Alter begonnen werden. Ab Donnerstag 15. September von 18.30 bis 19.30 oder 20 bis 21 Uhr mit Simone Rohner. Niederstetten Sporthalle Hallenteil vier, je neun Termine. Bodyfit: Schon nach wenigen Trainingseinheiten wird eine Stärkung des eigenen Wohlbefindens und der Muskulatur spürbar. Ab Dienstag, 13. September von 18 bis 19 Uhr mit Nadin Ihlow. Niederstetten Sporthalle Hallenteil vier, zehn Termine. Fit Mix, ein präventives Ganzkörpertraining: Eine perfekte Mischung aus Ausdauer, Kräftigung, Straffung und Fettverbrennung für alle, die Spaß am fit werden und fit bleiben haben. Ab Montag, 19. September von 18.30 bis 19.30 Uhr mit Silvia Hörner und Tachmina Davljatschin. Niederstetten Sporthalle, Hallenteil vier, zehn Termine. Pilates in allen Varianten: Pilates ist ein ganzheitliches effektives Trainingssystem aus kombinierten Kräftigungs- und Dehnungsübungen. Ab Mittwoch, 14. September von 18.15 bis 19.00 Uhr oder 19.15 bis 20.00 Uhr mit Kathy Mohr. Niederstetten, Alte Schule am Frickentalplatz Raum 1, je zehn Termine. Tanze dich schlank und fit: Mit viel Spaß wird zu unterschiedlichen Tanzstilen getanzt und dein Körper dabei in Form gebracht. Ab Dienstag, 13. September von 19.30 bis 20.30 Uhr mit Nadin Ihlow. Niederstetten Sporthalle Hallenteil vier, zehn Termine. Mama Fitness: Dieses Kursangebot richtet sich an Mamas mit Babys/Kleinkindern, die nach der Rückbildung mit einem schonenden Fitnesstraining durchstarten möchten. Bei Mamas in Begleitung wird der Nachwuchs entweder mit eingebunden oder kann auf einer Decke liegen. Ab Freitag 30. September von 9 bis 9.45 Uhr mit Kerstin Käss. Niederstetten Alte Schule am Frickentalplatz, Raum 1, acht Termine. Wirbelsäulengymnastik: Durch gezielte Kräftigungs-, Dehnungs- und Mobilisationsübungen wird insbesondere die Rücken- und Bauchmuskulatur angesprochen und trainiert. Ab Mittwoch 21. September von 19 bis 20 Uhr mit Corinna Weber. Alte Schule am Frickentalplatz, Raum 2, acht Termine. Spanisch A1 – Anfänger. Ab Dienstag, 27. September von 18.00 bis 19.30 Uhr mit Sonja Beisswenger. Niederstetten Alte Schule, 15 Termine. vhs