Firma Pilzland will Champignons in Königheim produzieren

Königheim. Das Unternehmen Pilzland mit Sitz in Niedersachsen will sich in Gissigheim ansiedeln. Der Antrag zum Bau eines Werks zur Champignon-Produktion auf einer fünf bis sechs Hektar großen Fläche an der Kreisstraße 2836 in Richtung Essselbrunn wurde beim Landratsamt zur Prüfung eingereicht. Wird dieser genehmigt, sollen im ersten Bauabschnitt der neuen Anlage 40 Arbeitsplätze entstehen. Der Königheimer Gemeinderat hat dem Projekt in seiner Sitzung am Montagabend einstimmig das Einvernehmen erteilt.

