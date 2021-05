Fast 80 Prozent aller Überweisungen werden digital getätigt

Odenwald-Tauber. Noch immer haben die Volksbanken in den Kreisen Main-Tauber und Neckar-Odenwald das dichteste Filialnetz und das trotz der Auswirkungen der Coronakrise und den damit verbundenen Veränderungen im Kundenverhalten. Marco Garcia, Vorstandsmitglied der Volksbank Mosbach, sprach von mittlerweile fast 80 Prozent aller Überweisungen, die digital ausgeführt werden. „Auch viele Senioren sind Technik affin“, ergänzte Karin Fleischer, Vorstandsmitglieder Volksbank Franken.

Sie trat damit dem Irrglauben entgegen, dass sich Senioren allgemein gegen die digitalen Dienste der Banken sträuben würden. „Wir überreden niemanden auf unsere Online-Angebote zu wechseln“, machte sie deutlich.

Die Volksbanken hätten den Vorteil, dass sie sowohl den Landwirt als auch den Weltmarktführer bedienen und passende Finanzierungslösungen anbieten können. „Wir sind der Finanzpartner des regionalen Mittelstandes“, versicherte Michael Schneider, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Main-Tauber, bei der Vorstellung der „Arbeitsgemeinschaft genossenschaftlicher Bankleiter zwischen Neckar und Tauber“. In der Arbeitsgemeinschaft sind die Volksbank Main-Tauber, die Volksbank Franken, die Volksbank Mosbach, die Volksbank Elztal, die Volksbank Kirnau, die Volksbank Krautheim und die Volksbank Neckartal zusammengeschlossen.

Mit einem Kundenvolumen von 15,6 Milliarden Euro und einer Bilanzsumme von rund acht Milliarden Euro sei man gut aufgestellt. Durch diese große Marktstärke sei es möglich, auch größere Finanzierungen anzubieten, verdeutlichte Schneider. So wurden allein im vergangenen Jahr Kredite im Gesamtwert von rund sechs Milliarden Euro ausgegeben, das entspricht einem Zuwachs von 5,2 Prozent.

Schon seit 25 Jahren engagiere man sich für Nachhaltigkeit. „Wir waren unserer Zeit weit voraus“ und nannte als Beispiel die „Energie und Umwelt eG“, die größte Energie Genossenschaft in Baden-Württemberg. Man sei an 52 Photovoltaikanlagen beteiligt und vergebe darüber hinaus viele Kredite für die Ökostromerzeugung. Nachhaltigkeit sei einer der Grundpfeiler von genossenschaftlichem Denken.

Karin Fleischer fand es bedauerlich, dass die Banken aktuell nur auf das Verwahrentgelt reduziert werden. Schuld seien nicht die Banken, sondern „ein noch nie dagewesenes Zinsniveau im negativen Bereich“. Besonders jetzt sei es daher notwendig, die Kunden zu beraten und „Finanzierungslösungen“ anzubieten. Statt ein Verwahrentgelt zu zahlen sollte man besser in „strukturierte Anlageformen“ investieren. Hier böten die regionalen Volksbanken viele Bausteine an, die für Kunden ein passendes Angebot bereithielten.

In der Arbeitsgemeinschaft hat man beobachtet, dass die Terminfrequenz, also die Nachfrage nach Beratungsterminen, wesentlich höher ist als im Jahr 2019. Nach einer kurzen Delle im zweiten Quartal 2020 habe sich der Markt wieder erholt, so Marco Garcia. Im vergangenen Jahr sei man bei den Krediten „mit einem blauen Auge davongekommen“. Dank der flexiblen Reaktion der Geldinstitute konnte eine größere Insolvenzwelle verhindert werden. In den nächsten beiden Jahren werde es da schon schwieriger, aber man habe vorgesorgt und entsprechende Rücklagen gebildet, ergänzte Michael Schneider.

„Nach Corona wird es eine Aufbruchstimmung geben“, ist sich Karin Fleischer sicher. Und davon werden auch die Volksbanken profitieren, machte Michael Schneider deutlich. Das genossenschaftliche Prinzip habe sich in den vergangenen 150 Jahren bewährt und wird es auch in Zukunft tun. „Ziel ist es, dass es uns auch die nächsten 150 Jahre noch gibt“, nannte Marco Garcia die Marschrichtung der Volksbanken. In den einzelnen Banken der Arbeitsgemeinschaft seien rund 164 000 Menschen Mitglieder und damit fast jeder Zweite im Einzugsgebiet.

Mit aktuell 102 Geschäftsstellen sei man in der Fläche weiter breit aufgestellt und nah an den Menschen. Und das soll auch so bleiben.