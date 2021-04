Falsche Handwerker unterwegs

Marktheidenfeld. Eine dreiste Masche zogen am Samstagmittag zwei bislang unbekannte Täter bei einer 87-jährigen Bewohnerin in der Eichholzstraße ab. Die Männer gaben sich als Handwerker aus, die einen Wasserrohrbruch beheben wollten. Mit der Begründung, das Wasser in der Wohnung der Frau abstellen zu müssen, gelangte einer der beiden Täter in die Wohnung. Dabei schaute er sich verdächtig um und fragte nach Wertgegenständen und Goldschmuck. Anschließend versuchte er noch, sich von der Dame einen 500-Euro-Schein wechseln zu lassen. Die Frau ging auf diesen Vorwand nicht ein und bat den Mann, ihre Wohnung zu verlassen. Vor der Tür wartete der zweite Täter.

Wie die Polizei mitteilt, sind aktuell sind keine weiteren Fälle mit dieser Vorgehensweise bekannt.

Die beiden Männer werden als akzentfrei sprechende Personen beschrieben. Beide waren offenbar nicht in Handwerkskleidung unterwegs. Die Männer werden auf etwa 25 bis 30 Jahre und 170 bis 180 cm groß geschätzt. Sie trugen weder Bart noch Brille.

Hinweise zu weiteren Taten nimmt die Polizeiinspektion Marktheidenfeld entgegen.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Odenwald-Tauber Mehr erfahren