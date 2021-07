Lauda. Einen Großeinsatz der Feuerwehren gab es am Pfingstsonntag, 23. Mai, am frühen Morgen in Lauda aufgrund eines Wohnhausbrandes in der Becksteiner Straße (unsere Zeitung berichtete). Jetzt erklärte die Pressestelle des Polizeipräsidiums Heilbronn auf Nachfrage der Redaktion, dass hier eine fahrlässige Brandstiftung das Feuer ausgelöst hat. Drei Verletzte und ein großer Gebäudeschaden waren die Folge der Ereignisse. Die Polizei hat ermittelt, dass es, so Pressesprecher Gerald Olma, „keine Brandstiftung“ (von außen) war und ebenso „kein technischer Defekt“. Von einer fahrlässigen Brandstiftung gehen die Experten aus. Eine noch glimmende Zigarette im Abfall habe wahrscheinlich den Brand verursacht. Die starke Rauchentwicklung war damals weithin sichtbar. Einsatzkräfte aus Lauda-Königshofen, Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim eilten herbei. sabix

