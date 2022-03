Fahrkarten und Service wieder im Bahnhof

„Die Mobilitätszentrale ist ein Beispiel für den intelligenten Ausbau des ÖPNV.“ Landrat Christoph Schauder ist überzeugt, dass mit einem weiteren Standort in Wertheim der richtige Weg eingeschlagen wird.

Main-Tauber-Kreis. Die Mobilitätszentrale in Bad Mergentheim mit ihrem Service aus Information, Beratung und Verkauf sei ein absoluter Erfolg, so Schauder bei der Kreistagssitzung im Bad Mergentheimer Kursaal am Mittwoch. Das Gremium hatte darüber zu entscheiden, einen zweiten Standort in Wertheim auf den Weg zu bringen. Mehrheitlich votierte es bei einer Gegenstimme von Stefan Kempf (Freie Bürger Wertheim) dafür.

„Zielsetzung muss sein, mittelfristig alle drei Mobilitätszentralen als Basisstützpunkt zu nutzen, um von dort in die Fläche zu gehen“, strebt der Landrat an. Dritter Standort soll der Bahnknotenpunkt in Lauda Anfang 2023 werden, wo sich Tauber- und Frankenbahn kreuzen. Schauder ist sich sicher, dass mit dem Ausbau in Wertheim auch das Bahnhofsareal aufgewertet und der ÖPNV mit Köpfchen vorangebracht werde.

Weil sich das Landratsamt im November 2020 für die Förderung im Rahmen der „Innovationsoffensive Öffentliche Mobilität“ beworben und einen Zuschlag für eine anteilige Finanzierung der Mobilitätszentralen in Wertheim und Lauda erhalten hatte, ist Eile geboten. Voraussetzung ist nämlich, dass der Betrieb bis zum 1. Juli dieses Jahres aufgenommen und mindestens fünf Jahre betrieben werden muss. Da dieser Zeitrahmen kaum einzuhalten ist, soll nun ein Aufschub beantragt werden.

In der Main-Tauber-Stadt wird es mit Einrichtung des neuen Angebots wieder möglich sein, Fahrkarten direkt am Bahnhof zu kaufen, sich im Nah- und Fernverkehr beraten zu lassen sowie ein E-Car- und ein E-Bike-Sharing zu nutzen. Partner in Wertheim vor Ort wird Taxi Stemmer, beim E-Car-Sharing werden es die Stadtwerke Wertheim und beim E-Bike-Sharing werden derzeit Gespräche mit der Firma Storck Bicycle geführt.

Rund 33 600 Euro der Landesförderung werden auf zwei Jahre für Investitions- und Betriebskosten aufgegliedert. Als Anschubfinanzierung übernimmt der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) die Kosten für das Mobiliar, die Abfahrtmonitore und die technische Ausstattung bis maximal 50 000 Euro. Für die Miet- und Personalkosten rechnet der Landkreis mit jährlich 75 000 Euro.

Die Stadt Wertheim soll das Projekt mit jährlich maximal 15 000 Euro bezuschussen – den gleichen Maximalbetrag hat auch Bad Mergentheim für seine Mobilitätszentrale zu leisten. Der Main-Tauber-Kreis übernimmt den Löwenanteil von knapp 51 000 Euro in den ersten beiden Jahren und 60 000 Euro ab dem dritten Jahr.

„Die CDU-Fraktion unterstützt die Einrichtung einer Mobilitätszentrale im Kreistag und im Gemeinderat“, so der Wertheimer Kreis- und Gemeinderat Axel Wältz. Nach dem Rückzug der Westfrankenbahn befinde sich der Wertheimer Bahnhof in einem Dornröschenschlaf, was nicht befriedigend sei. Wältz ist sich sicher: „Wenn wir mehr Fahrgäste wollen, brauchen wir intakte Bahnhöfe.“ Er plädierte, beim ÖPNV weiter nachzulegen. Zudem hofft er auf die dritte Mobilitätszentrale in Lauda im ersten Quartal 2023.

Hubert Segeritz (Freie Wähler) erinnerte an die intensive und gute Beratung am Laudaer Bahnhof zu früheren Zeiten. Weil sie nicht mehr gegeben ist, seien vor allem ältere Nutzer bereits abgesprungen. Er hoffe aber, Etliche wieder zurückzuholen wenn es auch am Knoten Lauda wieder einen solchen Service gibt.

Auch Tillmann Zeller (SPD), Rainer Moritz (Bündnis90/Die Grünen), Albrecht Rudolf (FDP) und Klaus Kornberger (Freie Wähler) befürworteten das Projekt. Moritz wünschte sich mehr Partner für Wertheim, um die Lasten des Kreises zu mindern. Udo Glatthaar wünscht sich eine weitere Verzahnung der Dienstleistungen. Frank Menikheim monierte für Igersheim, dass am einzigen sanierten und nunmehr barrierefreien Bahnhof im oberen Bezirk keine Radlerzüge halten.

Christoph Schauder sprach von gut investiertem Geld in die Zukunftsfähigkeit des Landkreises, räumte jedoch ein, dass es noch einiges auf den Weg zu bringen gelte. Er hoffe, dass es eine weitere Landesförderung über die Zwei-Jahre-Frist hinaus gebe. Schließlich entsprächen die Projekte im Main-Tauber-Kreis den Mobilitätszielen des Landes.