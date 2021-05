Fachfrauen geben Tipps

Main-Tauber-Kreis. Gemeinsam veranstalten der Caritasverband im Tauberkreis sowie das Diakonische Werk im Main-Tauber-Kreis eine Online-Sommer-Kursreihe „Rund um die Geburt“ für werdende Eltern im Rahmen des Programms „Stärke“ an. Die Online-Seminare richten sich an Schwangere und Eltern, die keine Hebamme für Vor- oder Nachsorge finden.

Jeweils dienstags ab 18 bis 19.30 Uhr informieren Fachfrauen aus dem Bereich Frühe Hilfen über relevante Säuglingsthemen, zu denen man sich einige Tage vorher anmelden muss, um einen Online- Link zu erhalten.

Am 15. Juni spricht Familienhebamme Christine Göhring über „Geburt und Wochenbett“. Heike Janson, Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin, erläutert am 22. Juni, warum die erste Zeit nach der Geburt so wichtig ist.

Die Entwicklungen im ersten Lebensjahr beleuchtet Heike Janson in ihrem Vortrag „Vom Baby zum Kleinkind“ am 29. Juni. Christine Göhring informiert am 6. Juli zum Thema der Ernährung im ersten Lebensjahr.

