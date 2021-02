Main-Tauber-Kreis. Sie wollen und sie können nicht mehr. Wie existenzbedroht sich die Einzelhändler in der Region fühlen, wurde bei einem Videogespräch mit CDU-Abgeordneten am Donnerstag deutlich.

Nina Warken und Alois Gerig, beide Bundestagsabgeordnete der CDU, hatten Einzelhändler aus dem Main-Tauber- und dem Neckar-Odenwald-Kreis zum Gespräch über ihre Situation eingeladen. Mit dabei war anfangs auch der Parlamentarische Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Thomas Bareiß.

Mehr als 50 Anmeldungen hätten die beiden Parlamentarier erhalten, so Alois Gerig eingangs. Nina Warken begründete das Gesprächsangebot mit der großen Unzufriedenheit über die Situation des Einzelhandels, die sie und Gerig beim zähen Ringen um Hilfen immer wieder erführen.

Auch Thomas Bareiß war der Stress der vergangenen Wochen und Monate durchaus anzumerken. Im Stakkato beleuchtete er die unterschiedlichen Hilfen vom Kurzarbeitergeld über Sofort- bis zu November- und Dezemberhilfen und dem Überbrückungsgeld 3, das seit zweieinhalb Wochen beantragt werden könne und in zwei bis drei Tagen ausbezahlt werden solle.

„Es ist wichtig, Strukturen zu erhalten, damit die Städte noch lebens- und liebenswert sind“, so der Staatssekretär. Deshalb müsse es auch einen Fahrplan nach der Krise geben, um den Einzelhandel zu unterstützen. „Es darf nicht nur eine einseitige Sprungrichtung Richtung Online-Handel geben“, so Bareiß. So müssten Zentralregulierer, also Großhändler, in den Blick genommen werden. „Wenn die weg sind, fallen auch die Folgeläden weg“, sieht Bareiß die Gefahr.

Er sang ein Loblied auf die Vielfalt des Einzelhandels, der Innenstädte attraktiv halte und nicht – wie die großen Malls – die immer gleichen Läden präsentiere. Doch er zeigte auch auf, wie kompliziert die Hilfen sind. Da geht es um die Erstattung von Fixkosten, die dem im eigenen Gebäude tätigen kleinen Einzelhändler kaum etwas helfen. Für das Fehlen des Unternehmer-Einkommens gibt es kaum einen Ausgleich.

Viele Hilfen geflossen

Der Redner erläuterte die mögliche Abschreibung der liegengebliebenen Winterware in der Textilbranche, die bei einem Verkauf in der kommenden Saison aber wieder wertberichtigt werden müsse. Und er ging auf die aufgestockten Hilfen zum Jahresende ein, von denen auch größere Hotel- und Gastronomiebetriebe profitierten. „Wir haben sehr viel gemacht. 40 Prozent des Bruttoinlandsprodukts sind in Hilfen geflossen“, beschrieb er den politschen Kraftakt.

Auf die Frage des Buchener Bäckerei- und Cateringunternehmers Alexander Slepkowitz, warum die Cateringbetriebe von der November- und Dezemberhilfe ausgenommen wurden, meinte Bareiß, dass das reine Catering hätte weitergemacht werden können. Wie das denn gehen solle, wenn keine Treffen und damit Feiern erlaubt seien, lautete die Nachfrage. An diesem Punkt geriet der Staatssekretär durchaus ins Schwimmen. Denn er kennt die Unzufriedenheit bei der Zuordnung zu sogenannten Mischbetrieben nur zu gut. Er verdeutlichte das am Beispiel von Brauereien. Diese könnten zwar weiterhin Bier brauen, müssten ihre Brauereigaststätte jedoch schließen. Letztere würde aber, anders als das reine Restaurant von nebenan, bei den Hilfen anders, weil als Mischbetrieb eingeordnet, berücksichtigt.

Entschädigung gefordert

Wie hoch der Druck im Kessel bei den Einzelhändlern ist, zeigten die konkreten Nachfragen und Stellungnahmen der Betroffenen. „Wir haben rund 500 000 Euro Einzelhandelsumsatz verloren. Dem stehen rund 50 000 Euro Hilfen gegenüber. Erklären Sie mir bitte, wie das reichen soll“, wollte Holger Schwing, von Schwing-Mode in Mosbach wissen. Und Hans-Joachim Kuhn vom Modehaus Kuhn in Bad Mergentheim legte nach: „Wir brauchen keine Hilfen, wir brauchen eine Entschädigung für den Schaden, der uns entstanden ist.“

Die Klagen sind vielfältig und konkret. So wollte Katharina Beisel, die ein Kosmetikstudio in Assam-stadt hat, wissen, warum die Gastronomen im November und Dezember ihren Außer-Haus-Umsatz nicht angeben mussten, beim Einzelhandel der Verkauf über 25 Prozent aber voll angerechnet wurde. Die notwendigen Hintergrundarbeiten, wie das Einräumen neuer Ware, seien wichtig für eine Wiedereröffnung, berichtete Simone Farrenkopf, die ein Schuhgeschäft in Buchen betreibt. Solche Arbeiten brächten jedoch keinen Umsatz, obgleich Menschen aus der Kurzarbeit geholt werden könnten, wenn die Lohnkosten als Fixkosten anerkannt würden.

Supermärkte nutzen Lockdown

Ein ganz großes Thema, das für viel Unverständnis bei Blumenhändlern und Gärtnereien sorgt, ist der Blumenverkauf, der auch am Valentinstag im Fachgeschäft nur per „Click & Collect“, also nach Vorbestellung und späterer Abholung, möglich war, während die Supermärkte ihr Angebot an Frischblumen aufgestockt hätten. „Von einem Supermarkt wissen wir, dass sogar eine Floristin eingestellt wurde“, moniert Martina Bender vom Floristik- und Gartenbauunternehmen „blume & garten bender“ in Aglasterhausen.

Nina Warken äußerte Verständnis über diesen Unmut. Wegen der Sorge bereitenden Mutanten sei es allerdings schwierig, konkrete Versprechungen zu machen. Doch sie meinte: „Wir müssen jetzt bei aller gebotenen Vorsicht Perspektiven bieten, auch wenn es nicht von Null auf 100 gehen wird.“

Als „Sonderopfer“ bezeichnete Hans-Joachim Kuhn den Einzelhandel in den Innenstädten. Durch die Schließungen wolle man zeigen, dass die Fußgängerzonen leer sind und der Lockdown funktioniere. „Solange man uns eine Öffnung verwehrt, können die Leute bei uns nicht kaufen. Das ist nicht nachvollziehbar, weil es nachweislich so ist, dass Hygienekonzepte funktionieren“, meint er. Und er fragt: „Warum schauen alle Politiker zu? Warum tut niemand etwas?“

Der Mosbacher Friseur Boris Gassert beklagte die der Gastronomie bis Ende 2022 zugestandene sieben- prozentige Mehrwertsteuer, die anderen verwehrt bleibe. Gerig verteidigte Bundesfinanzminister Scholz als denjenigen, der das Geld zusammenhalten müsse. Er sehe aber Potenzial, wie an mehr Steuern zu kommen sei: Bei den Amazons und den vier großen Lebensmitteleinzelhändlern. „Die stopfen sich die Taschen voll. Und als Vorsitzender des Landwirtschaftsausschusses weiß ich auch, wie sie mit Lieferanten umgehen.“ Dass der Online-Handel dermaßen floriere und keine Steuern in Deutschland zahle, bezeichnete Gerig als „Sauerei“, die den Firmen auf die Füße fallen müsste.

Bei den Ungerechtigkeiten zwischen den Einzelhändlern in den Innenstädten und den Vollsortimentern auf der grünen Wiese, von denen die Schließungen ausgenutzt würden, sagte Gerig: „Es muss eine weitere Möglichkeit geben, auch zu öffnen oder Vollsortimentern den Verkauf über das Lebensnotwendige hinaus zu verbieten.“ Und Nina Warken fügte an: „Wir müssen uns Gedanken machen, wie man es dem Einzelhandel attraktiver und dem Online-Geschäft schwerer machen kann.“

Heiko Attinger, stellvertretender Vorsitzender des Gewerbe- und Verkehrsvereins Külsheim, monierte, dass kleinere Gewerbetreibende auf der Strecke blieben, weil für sie zu wenig getan wurde. „Es wären Weichenstellungen notwendig, um das Überleben dieser Betriebe zu gewährleisten.“ Der Mosbacher Oberbürgermeister Michael Jann stellte fest: „Der Einzelhandel darf keine Sonderverkaufsaktionen bewerben, Discounter und Supermärkte sind von diesem Verbot in der Begründung zur Coronaverordnung Baden-Württemberg ausdrücklich ausgenommen.“

Im zum Gespräch parallel laufenden Chat wurde der Ton nach und nach rauer. „Wir Händler erwarten eine Öffnung spätestens ab 9. März“, forderte Holger Schwing. Janes Lenz von Info-Bit Software Solutions aus Waldbrunn meinte: „Eisdielen haben auf mit langen Menschenschlangen. Der Einzelhandel muss zu bleiben. Was soll das?“

Wolfram Fitz vom gleichnamigen Möbelhaus in Walldürn setzt auf Kreativität statt Bürokratie: „Man könnte richtig viel praktizieren, wenn man nur mal an Konzepten arbeiten würde, statt ständig nur auf Inzidenzen zu schauen. Man hatte über den Sommer genügend Zeit, entsprechende Konzepte zu entwickeln, da klar war, dass die zweite Welle kommt. Sorry für die klaren Worte: Aber hier hat man versagt.“

Ausgefeilte Hygienekonzepte

Dass die Einzelhändler, ob klein oder groß, von blanker Verzweiflung getrieben werden, wurde bei diesem Gespräch überdeutlich. Die Beschwichtigung des baden-württembergischen Landwirtschaftsministers Peter Hauk, dass der Dezember-Lockdown aufgrund des dringenden Rats der Virologen erlassen wurde, konterte Hans-Joachim Kuhn: 90 Prozent aller Frequenzen seien in Drogerien und bei Vollsortimentern zu finden. Die Einzelhändler mit ihren ausgefeilten Hygienekonzepten würden nur vorgeschoben. „Aber was soll ich der Bank sagen, wenn die nächsten Kredite fällig werden?“

Lorette Konrad vom gleichnamigen Modeteam fragt: „Wo war die langfristige Strategie der Politik?“ Und sie fügt an: „Das Pulverfass ist kurz vor dem Explodieren.“ Auch Bernadette Balles bringt die Situation auf den Punkt: „Wir haben einfach Angst, dass das Geschäft nicht mehr zurückkommt.“