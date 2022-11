Evangelische Kirche schafft Kirchenpfleger ab

Weikersheim. Verwaltung muss professionell handeln können – auch in der evangelischen Kirche. So wird es in Württemberg bald keine „Kirchenpfleger“ mehr geben, dafür werden „Regionalverwaltungen“ entstehen. Die württembergische Landessynode hat eine Modernisierung der kirchlichen Verwaltung beschlossen. Sie war nötig geworden, weil im Umgang mit Finanzen, gerade im Personalwesen, immer mehr Fachwissen nötig ist. Das hat es häufig schwierig gemacht, geeignete Bewerber zu finden. Ab Januar 2024, so hat es die Landessynode beschlossen, werden keine neuen Kirchenpfleger mehr bestellt. Wer schon im Amt ist, kann das bis längstens Ende 2030 bleiben. Stattdessen werden im Bereich der württembergischen Landeskirche 19 „Regionalverwaltungen“ aufgebaut

