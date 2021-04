Eva Maria Freitag erhält Impfung Nummer 100 000

Main-Tauber-Kreis/Rot am See. Im Zentralen Impfzentrum in Rot am See wurde am Sonntag, 18. April die 100 000. Dosis Corona-Impfstoff verimpft.

AdUnit urban-intext1

Eva Maria Freitag (28) aus Grünsfeld hat die 100 000ste Impfung erhalten. Für die junge Frau war es die Erstimpfung. Sie kümmert sich um ihre pflegebedürftige Oma und ist daher als enge Kontaktperson impfberechtigt. Viele Impflinge nehmen weite Strecken auf sich, um eine Impfung gegen das Corona-Virus zu erhalten.

Seit Betriebsbeginn im Dezember wurden 72 856 Impfungen stationär im Impfzentrum und 27 241 durch die mobilen Teams durchgeführt (Stand: Sonntag, 18. April, 22 Uhr).