Es gibt Menschen

Im letzten Frühjahr ist die Frage aufgekommen, wer systemrelevant für unsere Gesellschaft sei. Wichtig sein kann jede und jeder. Das schlägt sich nicht unbedingt im Gehalt nieder.

Es kann ein Mensch, der eher durchschnittlich verdient, seine Arbeit dennoch überdurchschnittlich gut mit Hingabe machen. Auf ihn ist Verlass. Seine Kollegen schätzen ihn. Sein Wort. Seine Erfahrung. Seine Menschlichkeit. Er ist ein Segen für den Betrieb. Für seine Mitmenschen.

Ein anderer dagegen hat die Taschen voller Geld. Ist gewieft. Geschickt. Aber hat im Lauf seiner Karriere seine Ideale eingebüßt. Hat Menschen instrumentalisiert. Dabei seine Menschlichkeit immer mehr verloren. Wenn man ihm begegnet, muss man auf der Hut sein.

Wichtig sein kann jede und jeder. Die Wichtigkeit ist nicht ableitbar von der Größe des Besitzstands.

Da hat ein Mensch materielle Reichtümer angehäuft. Verdient, gekauft. Die Sorge treibt ihn um. Er hat viel, gibt wenig. Damit er noch mehr hat. Dadurch ist er im Lauf seines Lebens immer ärmer geworden. Er verlernt das Lachen, seine Hände krampfen sich fest am Material. Er wird unfrei. Reich an Haben, Mangel an Unbeschwertheit. Er hat verlernt, in die Luft zu springen.

Ein anderer Mensch hat auf den ersten Blick eher wenig. Ein bisschen Wohlstand. Ein paar Bücher. Ein Schrebergärtchen. Er lacht viel. Singt. Von seinem bisschen Überfluss gibt er mit warmen Händen. Manchmal hüpft sein Herz vor Freude. Er springt mit. Die andern schätzen ihn für die Wärme, die er ausstrahlt.

Wichtig sein kann jede und jeder. Das zeigt sich nicht in erster Linie am Maß der Gesundheit und Kraft. Er liegt im Bett. Mit seinem Smartphone lässt er den vollautomatischen Kaffeeautomaten starten. Er steht auf. Energiegeladen. Reißt die Vorhänge auf. Macht seine Fitnessübungen. Ein neuer Tag. Neuer Kampf. Neues Sich-Behaupten. Muskeln. Kraft. Um sich selbst zu optimieren. Er denkt. Nur. An. Sich. Schickt niemand Energie, keinem ein Gebet. Ist in sich verkrümmt.

Sie liegt im Bett. Altgeworden schleppt sie Krankheiten mit sich rum. Aufstehen fällt ihr schwer. Ein Sonnenstrahl fällt ins Zimmer, erhellt die Fotografien an der Wand. Hochzeitsfoto in Schwarzweiß. Die Kinder. Als sie noch klein waren. Hochzeitsfotos von ihnen in Farbe. Die Enkel.

Andere Fotos. Ein ganzes Kaleidoskop von Erinnerungen. Sie lächelt. Wie jeden Morgen faltet sie die Hände und betet für alle. Jedes mit Namen. Sie ist ein Segen und irgendwo in der Welt wird es einem ihrer Lieben warm ums Herz, ohne zu wissen, dass das Gebet einer altgewordenen Frau dafür verantwortlich ist. Energie bringt das Gebet auch.

Wichtig für eine Gesellschaft kann jede und jeder sein. Systemrelevant für die Gesellschaft sind auf Dauer vor allem die Menschen, die für uns zum Segen geworden sind. Manche Menschen wissen nicht, wie wichtig es ist, dass sie einfach da sind. Manche Menschen wissen nicht, wie gut es tut sie einfach zu sehen. Manche Menschen wissen nicht, wie tröstlich ihr gütiges Lächeln ist. Manche Menschen wissen nicht, wie wohltuend ihre Nähe ist. Manche Menschen wissen nicht, wie viel ärmer wir ohne sie wären. Manche Menschen wissen nicht, dass sie ein Geschenk des Himmels sind. Sie wüssten es, würden wir es ihnen sagen. Petrus Ceelen

Pfarrer Uwe Krauß, ev. Kirchengemeinde Igersheim