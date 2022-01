Erste Schritte in die Selbständigkeit

Main-Tauber-Kreis. Die IHK Heilbronn-Franken bietet am 13. Januar ein kostenfreies Webinar speziell für Selbständige im Nebenerwerb an. Angesprochen sind Gründer, die einen ersten Schritt in die Selbständigkeit wagen oder sich zum Angestelltenverhältnis etwas hinzuverdienen möchten.

Termin ist am Donnerstag, 13. Januar, von 11 bis 12 Uhr.

Die Inhalte

Folgende Inhalte werden hierbei besprochen: Besonderheiten einer Nebenerwerbsgründung, rechtliche Erfordernisse, Businessplan, Förderprogramme, Buchführung und Steuern sowie Versicherungen.