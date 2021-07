Erst-Impfung ohne vorherige Terminvereinbarung

Main-Tauber-Kreis. Das Kreisimpfzentrum Main-Tauber-Kreis bietet am nächsten Wochenende „Offene Impftage“ in Bad Mergentheim an. Alle Interessierten können am Samstag, 10. Juli, oder am Sonntag, 11. Juli, eine Coronavirus-Schutzimpfung ohne vorherige Terminvereinbarung erhalten.

Dazu genügt es, am Samstag zwischen 8 und 12 Uhr oder am Sonntag zwischen 8 und 18 Uhr zum Kreisimpfzentrum (KIZ) in der Seegartenstraße zu kommen sowie Impfbuch und Personalausweis mitzubringen. Je nach Andrang können möglicherweise Wartezeiten entstehen, heißt es in der Mitteilung des Landratsamts.

Das Angebot richtet sich an alle Personen ab 18 Jahren, die einen Wohnsitz in Deutschland haben. Es ist nicht auf Einwohner des Main-Tauber-Kreises oder des Landes Baden-Württemberg beschränkt.

„Bisher war es wegen der Impfstoffknappheit oft schwierig, einen Impftermin zu erhalten. Die Terminvereinbarung über Buchungsportal oder Hotline erforderte zumeist viel Geduld. Inzwischen ist aber deutlich mehr als die Hälfte der Bevölkerung mindestens einmal geimpft und die Impfstofflieferungen nehmen zu. „Wir möchten insbesondere alle Menschen erreichen, die gerne geimpft werden möchten, aber eben so unkompliziert wie möglich“, erklärt Landrat Christoph Schauder.

Es werden bei den „Offenen Impftagen“ ausschließlich Erst-Impfungen mit dem Impfstoff von AstraZeneca angeboten. „Es kann kein anderer Impfstoff gewählt werden“, so die Verantwortlichen. Die Zweit-Impfung findet einige Wochen später ebenfalls an einem Wochenende statt. Dabei wird dann ein so genannter mRNA-Impfstoff eingesetzt, also das Vakzin von Biontech/Pfizer oder das von Moderna. Auch hierbei besteht keine Wahlmöglichkeit. Diese Kreuzimpfung entspricht der aktuellen Empfehlung der Ständigen Impfkommission und gilt als besonders wirksam, auch zum Schutz vor der sich ausbreitenden Delta-Variante des Coronavirus.

Um eine optimale Erreichbarkeit des KIZ sicherzustellen, hat die Stadt Bad Mergentheim südlich der Hauptfeuerwache, an der Ecke Eissee/Zwischen den Bächen, Behelfsparkplätze angelegt. Durch eine geänderte Verkehrsführung können die Besucher direkt von der Bundesstraße 290 („Westumgehung“) zu- und abfahren. Ein Parkleitsystem stellt auch klar, dass aus Richtung Tauberbischofsheim kommend nicht nach links in Richtung Parkplatz abgebogen werden darf. Vielmehr muss bis zum Kreisverkehr am Eisenberg gefahren und dort gewendet werden, so dass dann von der Westumgehung nach rechts Richtung Parkplatz abgebogen werden kann.

Von dem Parkplatz führt eine Beschilderung zum KIZ. Dieses ist in etwa drei Minuten fußläufig zu erreichen. Behindertengerechte Parkplätze stehen direkt am Gebäude zur Verfügung. Ebenso kann das KIZ bei Bedarf barrierefrei betreten und verlassen werden.

Das Landratsamt ruft die Bürger dazu auf, bei der Fahrt mit dem Auto zum Kreisimpfzentrum in Bad Mergentheim auf die Verwendung eines Navigationsgeräts zu verzichten. Denn werde in dieses der Standort Seegartenstraße eingegeben, werde die Fahrerin oder der Fahrer direkt vor das Gebäude des KIZ und nicht zum Parkplatz geleitet. Da die ansonsten dem Rettungsdienst vorbehaltene Zufahrt von der Westumgehung nicht in Navigationskarten enthalten ist, ergebe die Verwendung von Navis keinen Sinn, betonen die Verantwortlichen.

Sollten die Parkmöglichkeiten erschöpft sein, kann auf umliegende Parkplätze oder -häuser ausgewichen werde. Darüber hinaus empfiehlt das Landratsamt die Anreise mit Bus und Bahn. lra