Odenwald-Tauber. Die Kommunen und die Landkreise Neckar-Odenwald und Main-Tauber haben in Einklang mit dem „Leader“-Management eine Interessenbekundung zur Fortsetzung des „Leader-Programms in Badisch-Franken in den Jahren 2021 bis 2027 auf den Weg gebracht. Das Land Baden-Württemberg und die EU stärken die ländlichen Räume durch dieses Programm. Um in den Genuss dieser Unterstützungsleistungen zu kommen, müssen die Landkreise, die Städte und Gemeinden entsprechende Förderkulissen bilden. Für die Jahre 2014 bis 2020 wurde die Kulisse Badisch-Franken ins Leben gerufen. Träger des regionalen Managements für diese Kulisse sind der Neckar-Odenwald-Kreis und der Main-Tauber-Kreis sowie die Städte und Gemeinden.

Im Einvernehmen mit den Landräten Dr. Achim Brötel und Reinhard Frank wurde deshalb eine Lenkungsgruppe zur Ausarbeitung der neuen Interessenbekundung eingesetzt. Diese Lenkungsgruppe wurde durch Zentralstellenleiterin Marion Günther (Neckar-Odenwald-Kreis) und Dezernent Jochen Müssig (Main-Tauber-Kreis) geleitet. Die operative Umsetzung des Prozesses oblag dem Büro Klärle aus Weikersheim. Teilgenommen haben Vertreter aus dem kommunalen, privaten und gewerblichen Bereich.

In der Interessenbekundung sind Schwerpunkte festgelegt, welche die innerörtliche und die allgemein gesellschaftliche Fortentwicklung der Raumschaft Badisch-Franken zum Ziel haben. Eingebunden sind auch Überlegungen zum ländlichen Kulturraum und zum Einsatz regionaler Produkte. „Wir hoffen sehr, dass die Inhalte auch bei der auf Landesebene angesetzten Kommission so überzeugend sind, dass wir in die neue ,Leader’-Förderperiode wieder aufgenommen werden“, erklären Dezernent Müssig und die Zentralstellenleiterin Günther. Diese Zielsetzung verfolgen auch alle Städte und Gemeinden sowie der bisherige Vorsitzende der „Leader“-Kulisse Badisch-Franken, Alfred Beetz.

Die Interessenbekundung sieht vor, dass 22 Städte und Gemeinden und die Teilgebiete des Neckar-Odenwald-Kreises und des Main-Tauber-Kreises in die neue „Leader“-Förderperiode überführt werden.

Große Hoffnung setzen die Akteure im Odenwald sowie im Main-Tauber-Kreis auch auf die Beteiligung des Fraunhofer Instituts, welches den Themenkreis Bioökonomie einbringen möchte. Sie ist ein wichtiges Feld für die Weiterentwicklung der Raumschaft unter nachhaltigen und umweltschonenden Gesichtspunkten.

Sollte die Interessenbekundung in Stuttgart positiv aufgenommen werden, schließt sich die Ausarbeitung des regionalen Entwicklungskonzeptes an. Dabei werden sowohl Vertreter der Städte und Gemeinden, der Unternehmen und der Handwerksbetriebe als auch Vereinsvertreter und Privatpersonen eingebunden. Diese Bürgerbeteiligung erfolgt im Rahmen von Workshops, die thematisch gegliedert sind. Sie werden zum gegebenen Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

Im Main-Tauber-Kreis und im Neckar-Odenwald-Kreis gibt es verschiedene „Leader“-Förderkulissen. Zum Neckar-Odenwald-Kreis gehört die Kulisse Neckartal-Odenwald sowie Badisch-Franken. Im Main-Tauber-Kreis gibt es die Kulissen Hohenlohe-Tauber und Badisch-Franken.

Für Fragen steht die Wirtschaftsförderung des Landratsamtes Main-Tauber-Kreises unter Telefon 09341/825708 oder per E-Mail an katharina.soff@main-tauber-kreis.de zur Verfügung. Im Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis steht Sabine Keller unter Telefon 06261/841396 oder per E-Mail an sabine.keller@leader-neckartal-odenwald.de für Rückfragen zur Verfügung.

Das „Leader“-Regionalmanagement Badisch-Franken in Walldürn ist Telefonnummer 06281/52121398 oder per E-Mail an anna-sophie.kissick@leader-badisch-franken.de erreichbar. lra