Energiekrise trifft Vereine hart

Main-tauber-Kreis. BSB-Präsident Gert Rudolph besuchte den Sportkreis Tauberbischofsheim. Die Veranstaltung fand im Landratsamt des Main-Tauber-Kreises in Tauberbischofsheim, im Sitzungssaal Haus 4 statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am 25. Juni 2022 wurde Gert Rudolf zum neuen BSB-Präsidenten gewählt und trat damit die Nachfolge von Dr. Martin Lenz an. Nachdem er an diesem Tag bereits die Sportkreise Mosbach und Buchen aufgesucht hatte, kam er am Ende des Tages in den nördlichsten Sportkreis in Nordbaden.

Matthias Götzelmann, Vorsitzender des Sportkreises Tauberbischofsheim, gab er einen kurzen Abriss über die Strukturen im Sportkreis Tauberbischofsheim. Vor allem ging er auf die Herausforderungen der Vereine durch die seit zwei Jahren anhaltende Coronapandemie sowie der extrem steigenden Energiekosten ein. Aber er machte auch deutlich, dass der Sportkreis Tauberbischofsheim die geringsten Mitgliederverluste in ganz Nordbaden in dieser Zeit zu verzeichnen hatte.

Mehr zum Thema Beratung Wichtige Infos für Gründer Mehr erfahren

Anschließend erläuterte Elisabeth Krug, Dezernentin des Main-Tauber-Kreises für Jugend, Soziales und Gesundheit, die hervorragenden Rahmenbedingungen in der Sportlandschaft des Main-Tauber-Kreises und ging dabei auf die Besonderheit ein, dass es einen Badischen und Württembergischen Teil im Kreis gibt, untergliedert in die Sportjugenden und Sportkreise Mergentheim und Tauberbischofsheim.

Michael Geidl berichtete über die zahlreichen Freizeiten, Internationalen Begegnungen und das Gesamtkonzept bei den Sportjugenden. Vor allem beleuchtete er die Strukturen des Freiwilligendienstes, die zahlreichen Kooperationen und die Netzwerkarbeit mit den zahlreichen Partnern.

Im Anschluss gab BSB-Präsident Gert Rudolph einen Einblick in seinen Werdegang sowie die für ihn wichtigen Ziele und Intentionen des Badischen Sportbundes Nord. Vor allem machte er deutlich, dass Er und sein Team die Vereine so stark wie möglich unterstützen möchte.

Die Sportabzeichenbeauftragte des Sportkreises Tauberbischofsheim, Heike Schultheiß, stellte im Anschluss die Wichtigkeit und den hohen Stellenwert des Sportabzeichens im Sportkreis dar. Ebenfalls, ging sie auf den diesjährigen Sparkassen-Sportabzeichenwettbewerb mit großer Freude ein. Hierbei wurden sage und schreibe elf Bundespreise und Gesamtpreise mit einem Wert von beinahe 50 000 Euro in den Main-Tauber-Kreis vergeben

Endbürokratisierung erwünscht

Im folgenden Teil der Versammlung konnten die Gästen aus den Sportvereinen und den Fachverbänden ihre Anliegen, Wünsche und Probleme äußern. In einer offenen Runde wurden zahlreiche Themenbereiche angesprochen, wie zum Beispiel die Projektförderung, die Wertschätzung des Sports, der Tag des Ehrenamtes sowie die Corona- Problematik mit all ihrer Auswirkungen. Einer Meinung waren sich alle, dass eine Endbürokratisierung in vielen Bereichen erfolgen müsse. Zu hoch sei der Aufwand bei Antragstellungen vor allem bei EU-Mitteln beziehungsweise Bundesmitteln. Aber auch die Hallenschließungen in der Corona-Zeit waren ein Thema. Ebenfalls wurde die augenblicklich größte Gefahr für den Sport, die Energiekrise mit den explodierenden Preisen diskutiert. Michael Titze, Geschäftsführer des Badischen Sportbundes, als auch Gert Rudolph betonten, dass die Energiekrise die Vereine viel härter treffe als die Corona-Problematik. Hier wurden verschiedenste Konstrukte wie Photovoltaikanlagen, Bürgerenergiegenossenschaften sowie Monitoring angesprochen. Es wurde bei diesem Diskussionspunkt vor allem deutlich, dass es gewaltige Unterschiede zwischen dem ländlichen und dem städtischen Raum gebe.

Ganz zum Schluss äußerte der Vorsitzende der Sportjugend Tauberbischofsheim Dominic Faul den Wunsch, den zweiten Teil der SportAssistentenausbildung dezentral in Tauberbisschofsheim durch führen zu können sowie eine Verbesserung bei den Bildungstagen der Freiwilligen herbeizuführen.

Alle Beteiligten zeigten sich am Ende der Veranstaltung zufrieden, vor allem konnte Gert Rudolph erkennen, welche Probleme hier im Sportkreis Tauberbischofsheim relevant sind.

Vorsitzender Matthias Götzelmann beendete den offiziellen Teil . Im Anschluss konnten sich alle Teilnehmenden in persönlichen Gesprächen noch austauschen. spok