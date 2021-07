Einsatzkräfte im Kreis Ahrweiler

Hohenlohekreis. Der Hochwasserzug aus dem Bevölkerungsschutz des Hohenlohekreises ist am vergangenen Samstag zu einem Einsatz in den Landkreis Ahrweiler gestartet. Bis Dienstag, so die Ankündigung, würden 26 Feuerwehrleute unter der Leitung von Kreisbrandmeister Torsten Rönisch im Katastrophengebiet helfen.

„Gesund wieder zurückkommen“

Landrat Dr. Matthias Neth kam am Samstagmorgen an die Feuerwache Öhringen, um sich bei den Beteiligten zu verabschieden. „Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Kraft, um die herausfordernden Situationen während der Einsatzzeit gemeinsam zu meistern. Passen Sie gut auf sich auf – das Wichtigste ist, dass Sie alle wieder gesund zurückkommen“, so Neth.

Beteiligt sind die Feuerwehren Bretzfeld, Ingelfingen, Krautheim, Künzelsau und Öhringen mit sechs Einsatzfahrzeugen. Zuerst ging es nach Bruchsal, um dann gemeinsam mit dem Hochwasserzug des Regierungspräsidiums Karlsruhe das Einsatzzentrum am Nürburgring anzufahren. pm