Einflüsse des Klimawandels auf Landwirtschaft im Fokus

Main-Tauber-Kreis. Das Landwirtschaftsamt Main-Tauber bietet am Dienstag, 8. Februar, von 9 bis 15 Uhr eine Online-Infoveranstaltung zu den Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft an. Er hat sich zwischenzeitlich im gesellschaftlichen Bewusstsein verankert.

„Dies wird mittelbar und unmittelbar auch die Bedingungen in der Landwirtschaft beeinflussen und verändern. Die Landwirte sollten die klimatischen Veränderungen langfristig und strategisch einplanen. Aber auch schon kurz- und mittelfristig müssen sich die Tierhaltung und der Pflanzenbau von der Züchtung bis zur Ernte auf Veränderungen einstellen“, erklärt der Leiter des Amtes, Meinhard Stärkel.

Thomas Kesseler-Lauterkorn vom Deutschen Wetterdienst (DWD) wird im Rahmen der Veranstaltung das Phänomen Klimawandel, seine Ursachen und die Auswirkungen auf das Wetter vorstellen. Dr. Martine Schraml von Landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenberg (LTZ) beleuchtet die Folgen für den Ackerbau und zeigt Lösungsansätze auf, wie den Witterungseinflüssen vor Ort begegnet werden kann. Dr. Marcus Schlingmann vom Landwirtschaftlichen Zentrum für Rinderhaltung, Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft, Wild und Fischerei Baden-Württemberg (LAZBW) referiert über die künftigen Anforderungen an die Bewirtschaftung von Dauergrünland.

Die Mitarbeiter des Landwirtschaftsamtes leiten praktische Empfehlungen für konkrete Anpassungsschritte ab. Zum Abschluss stellt Anastassia Gattesco (Firma Sencrop) die Möglichkeiten dar, wie mit Hilfe von Präzisions-Agrarwetterstationen Informationen für die Nutzung in Precision-Farming-Systemen generiert werden können.

Der Registrierungslink für die Veranstaltung kann beim Landwirtschaftsamt per E-Mail an lwa-veranstaltung@main-tauber-kreis.de angefordert werden. Alle Infos zum Einstieg ins Webex-Event werden vor dem Termin per E-Mail mit dem Registrierungslink verschickt. lra