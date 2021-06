Einen Monat gratis fahren

Main-Tauber-Kreis. Das Land, die Verkehrsverbünde sowie die Verkehrsunternehmen belohnen Juni bis Oktober ÖPNV-Neukunden. Jeder, der ein neues VRN-Jahresabo abschließt, fährt einen Monat kostenfrei Bus, Bahn und Ruftaxi. Landrat Christoph Schauder freut sich über die vom Land initiierte Neukundenaktion.

„Während der Pandemie sind zwangsläufig auch die Fahrgastzahlen und dementsprechend auch die Einnahmen gesunken. Der Landkreis hat abhängig von der jeweiligen Situation mindestens die Ferienfahrpläne als ÖPNV-Grundangebot oder gar das komplette Regelangebot vorgehalten. Mit den sinkenden Fallzahlen kommt nun die Hoffnung zurück, dass wir im Nahverkehr baldmöglichst wieder auf das Vorkrisenniveau kommen“, so VGMT-Geschäftsführerin Ursula Mühleck.

Die Abos müssen zum 1. Juli, 1. August, 1. September oder 1. Oktober beginnen. Der Freimonat wird automatisch vom jeweiligen Abo-Center gewährt.

Infos gibt es im Internet unter www.vrn.de, in der kostenlosen myVRN-App und unter www.vgmt.de. Rund um die Uhr erreichbar ist die Fahrplanauskunft und Ruftaxizentrale unter 0621/1077077. Das VGMT-Team ist während der Geschäftszeiten in der Geschäftsstelle in Lauda oder unter Telefon 09343/62140 erreichbar. Infos zum bwWillkommensbonus gibt es unter www.vrn.de/frei/aktionen/willkommensbonus. vgmt

