Eine Spaltung der Gesellschaft darf es nicht geben

Lauda. Zu ihrer Kreisvorstandssitzung kam die SPD Main-Tauber in Lauda zusammen. Neben kommunalen Themen wurden vor allem die Konsequenzen des russischen Angriffs auf die Ukraine diskutiert. Die Anwesenden verurteilten diesen geschlossen. Die von der Bundesregierung beschlossenen Sofortmaßnahmen wurden daher gelobt – unter dem Vorbehalt, dass in den kommenden Monaten noch mehr Maßnahmen folgen müssen.

In diesem Zuge wurden auch die hohen Gas- und Benzinpreise besprochen. Hier zeigten sich die Anwesenden selbstkritisch. Die Abhängigkeit Deutschlands von russischen Rohstoffen räche sich nun. Die Politik der Großen Koalition habe sich als teilweise falsch erwiesen. Dies anzuerkennen sei ein schmerzhafter, aber nötiger Schritt.

Anton Mattmüller meinte, wichtig sei eine gezielte Entlastung von kleinen und mittleren Einkommen. Hierfür müsse an den richtigen Schrauben gedreht werden.

In diesem Zuge wurde auch der Wunsch nach einer gerechteren Besteuerung von Superreichen und Konzernen bekräftigt. Dies sei umso dringender nötig, da neben Investitionen für Infrastruktur und Energiewende, nun zusätzlich auch Geld für das geplante Sondervermögen der Bundeswehr benötigt werde.

Neben dem Krieg in der Ukraine war auch die Corona-Pandemie Thema. Kritik gab es an den als Spaziergängen getarnten Demos gegen das Pandemiemanagement. Als Reaktion darauf hatte die SPD eine parteiübergreifende Anzeige initiiert. Die große Beteiligung sei ein starkes Zeichen gewesen. Ebenso erfreulich war die Resonanz auf eine Kundgebung in Wertheim am Aschermittwoch, bei der ein breites Bündnis Stellung bezogen hatte.

Kraft, der seit seiner Amtsübernahme 2019 eine stärkere Vernetzung von engagierten Bürgern und Organisationen im ganzen Kreis vorantreibt, war daher sehr erfreut darüber, dass Michael Perner (IG Metall) einstimmig als Vertreter für die SPD-Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen gewählt wurde. Kraft zeigte sich überzeugt davon, dass der Gewerkschaftssekretär der IG Metall die hiesige SPD bereichern wird: „In den letzten Jahren war bei der SPD oft von der ’ehemaligen’ Arbeiterpartei die Rede. Ohne Frage haben wir da starken Nachholbedarf. Mit Michael Perner haben wir nun wieder einen direkten Draht in die Arbeitnehmerschaft. Es solle wieder wahrgenommen werden, dass die SPD fest an der Seite der Arbeitnehmer steht.“

Die in den letzten Jahren ausgebaute Vernetzung zeigte sich auch in den Berichten der Anwesenden. Juso-Chefin Xenia Heckmann aus Boxberg berichtete von der erfolgreichen Impf-Aktion. Es konnten auch neue Mitglieder gewonnen werden. Anton Mattmüller, Mitglied im Landesausschusspräsidium der Jusos Baden-Württemberg, berichtete von den überregionalen Aktivitäten der Jugendorganisation.

Anja Lotz wurde einstimmig als Kandidatin für den Vorstand der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) gewählt. Die ehemalige Bundestagskandidatin und Gemeinderätin in Weikersheim ist bereits im Vorstand der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SGK). Lotz berichtete von großer Resonanz auf die von der SPD-Gemeinderatsfraktion initiierte Friedensdemo in Weikersheim. Auch sei man vor Ort begeistert von der Arbeit des neuen Bürgermeisters Schuppert.

Am 6. Mai kommen die Betreuungsabgeordneten, MdB Kevin Leiser und MdL Klaus Ranger, nach Bad Mergentheim zu einem Fachgespräch mit verschiedenen Sozialverbänden. Im Anschluss ist eine Tour durch den Wahlkreis geplant. Außerdem will die SPD bei den Themen ÖPNV und Frankenbahn am Ball bleiben und hat viele Veranstaltungen in der Vorbereitung. Kraft stellte fest, dass die SPD momentan bundes- und kreisweit gut aufgestellt ist.

In Anbetracht des Kriegs in der Ukraine und der Konsequenzen, sei dies auch nötig. Für den Main-Tauber-Kreis bedeute das Aufnahme und Unterstützung der Geflüchteten aus der Ukraine, aber auch Rücksichtnahme auf russisch-stämmige Mitbürger, die jetzt unverschuldet Ziel von Attacken und Diskriminierungen werden. Auch hier befinde sich die SPD bereits im Dialog. Kraft hierzu: „Wir lassen keinen Keil zwischen uns treiben. Weder von AfD, Querdenkern noch Putin.“ spd