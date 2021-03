Main-Tauber-Kreis. Jeden Tag ein Türchen öffnen und gewinnen: Der virtuelle Adventskalender – FN Türchenzauber – wartete vom 1. bis 24. Dezember 2020 mit 24 Überraschungen auf die Besucher der Homepage der Fränkischen Nachrichten (www.fnweb.de). Hinter 24 Türchen, die sich ganz einfach per Mausklick öffnen ließen, versteckten sich die unterschiedlichesten Präsente in Form von Sachpreisen und Gutscheinen, jeweils gestiftet von Unternehmen aus der Region.

Mittlerweile sind sämtliche Gewinner informiert und die Präsente verteilt worden, einzig der Hauptpreis wurde am Mittwoch als „Schlussakkord“ übergeben. Rund 12 500 Teilnehmer klickten sich, so Dominik Trunk, Leiter „Digital“ der Fränkischen Nachrichten, durch den virtuellen Adventskalender, allein am 24. Dezember, dem Tag des Hauptgewinns, nahmen 552 User an der Verlosung teil. Der Hauptgewinn, eine Wellnessmatratze samt passendem Lattenrost der Marke „Global good night“ im Wert von rund 1000 Euro wurde von Möbel Wiedermann aus Igersheim gestiftet.

Glückliche Gewinnerin ist Irene Schmidt aus Dainbach, die den Preis aus den Händen von Geschäftsführer Dennis Wiedermann entgegennahm. „Ein absoluter Traum“, kommentierte die Gewinnerin ihren hochwertigen Preis, den sie nach eigenen Worten „sehr gut brauchen kann“. Auf den FN-Adventskalender aufmerksam geworden sei sie über die Tageszeitung, die bei ihr zu einem guten Tagesstart gehört. Aber auch online informiert sich Irene Schmidt immer wieder über die aktuellen Geschehnisse aus der Region.

Da der Adventskalender bei den Leserinnen und Lesern der Fränkischen Nachrichten sehr gut ankam, plant der Verlag bereits zu Ostern ein ähnlich tolles Projekt: Vom 28. März (Palmsonntag) bis 5. April (Ostermontag) kann man auf der website der FN Ostereier suchen und gewinnt mit etwas Glück erneut attraktive Preise von Unternehmen aus der Region. bas