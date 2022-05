„Eine enge Vernetzung ist wichtig“

Odenwald-Tauber. Auf Initiative von MdB Nina Warken sprachen die Ortsvorsitzenden der CDU-Kreisverbände Main-Tauber und Neckar-Odenwald in einer digitalen Konferenz über aktuelle politische Themen aus Berlin und der Heimat sowie die künftige Arbeit der Verbände vor Ort.

„Das bestimmende Thema im politischen Berlin ist weiterhin der Krieg in der Ukraine mit all seinen Auswirkungen für Deutschland. Besonders zentral sind die Energie- und Lebensmittelversorgung, der deutsche Beitrag zur Verteidigung der Ukraine und der Umgang mit den Kriegsflüchtlingen“, berichtete Nina Warken zu Beginn. Die Beteiligten waren sich einig, dass der gemeinsame Antrag der Union mit den Ampelfraktionen zur Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine richtig war. Diese wichtige Entscheidung mit starker internationaler Signalwirkung sei nur durch die konstruktive Oppositionsarbeit zustande gekommen. Die Bundesregierung und besonders der Bundeskanzler würden bei den wichtigen Themen hingegen zu wenig und zu langsam Stellung beziehen und damit kein gutes Bild abgeben. Hier gelte es für die Unionsfraktion, eigene Lösungen zu präsentieren.

Darüber hinaus vermissten die Ortsvorsitzenden eine klare Linie und konkrete Vorschläge der Regierungskoalition bei den Entlastungen für die Bürger aufgrund der hohen Inflation und der explodierenden Energiepreise.

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt war zudem die Arbeit in den CDU-Ortsverbänden. Die Vorsitzenden zeigten sich erfreut über die verstärkte Einbindung der Basis in die aktuelle und künftige Ausrichtung der Partei, etwa über Ideenworkshops und Zukunftswerkstätten. Dies böte den Mitgliedern gute und vielfältige Möglichkeiten der Beteiligung. „Eine enge Vernetzung zwischen den Ortsverbänden und uns Abgeordneten sowie unter den Verbänden der Region ist wichtig“, betonte Warken unter Zustimmung der Vorsitzenden. Und weiter: „Ich bin sehr optimistisch, dass die in diesem Jahr intensiv begonnene Neuausrichtung der CDU von der Parteispitze bis hinein in die Basis die richtige Entscheidung war und ein voller Erfolg sein wird.“ cdu