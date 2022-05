Ein neues Juwel in der Festspielstadt

Genau passend zum bundesweiten „Aktionstag der Städtebauförderung“ wurde in Röttingen die „Alte Schule“ zum „Haus der Kultur“. Jetzt ist das frisch sanierte Bauwerk übergeben worden.

Röttingen. Die Kostenschätzung für das Baudenkmal in der Herrnstraße aus dem Jahre 1873 mit seinem sehr schönen spätklassizistischen Hausteindekor an der Fassade betrug zu Beginn der Sanierungsplanung mit Nutzungskonzept im März 2017 knapp 1,3 Millionen Euro.

Ursprung der angedachten Sanierung war das undichte Kupferdach mit Dachstuhl und die überalterte Heizung. Bis zum Baubeginn im September 2019 entschied man sich, einen barrierefreien Zugang inklusive Aufzug einzurichten sowie für die Sanierung der behindertengerechten Sanitärräume, Ausbau der Bücherei plus Lese Café und Außenanlage. Wie der für die Planung und Durchführung zuständige Architekt Dipl.-ing. arch. Reiner Roßbach in seinen Bericht ausführte, gab es während der zweijährigen Bauzeit noch zahlreiche „Überraschungen“, wie etwa die Klärgruben im Hof, die entsorgt werden mussten oder der Untergrund der maroden Fußböden. Dies habe natürlich für viel Unruhe gesorgt, so Roßbach.

Trotz dieser Unwägbarkeiten und der Preissteigerungen konnten nach seinen Worten, auch dank einiger Einsparungen, die Gesamtkosten knapp unter 1,6 Millionen Euro gehalten werden. Sein Dank galt den beteiligten Handwerkern, dem Stadtrat und vor allem dem Röttinger Bauhof für die tolle Arbeit.

Für Bürgermeister Hermann Gabel steht im Vordergrund, dass das alte Gebäude mit Leben erfüllt wird. Da seine Kommune ein reiches Kulturleben habe, sei ihm davor jedoch nicht bange. Durch die Erweiterung der Bücherei um einen weiteren Raum und ein zusätzliches Lese-Café sei die Bücherei mit ihren 12 000 Medien zu einem ganz wichtigen Treffpunkt ausgebaut worden. Aber auch das bequeme Aussuchen und Bestellen am heimischen PC ist möglich. Die Auswahl wird von den Mitarbeiterinnen zusammengesucht und zur Abholung bereit gelegt. Sein Dank galt Manfred Grüner von der Regierung von Unterfranken, der es mit ermöglichte, dass neben den 80 000 Euro von der bayerischen Landesstiftung 1,1 Millionen Euro Fördermittel flossen. Mit Peter Rudolph habe man als Hausmeister „einen perfekten Mann“. Stellvertretender Landrat Waldemar Brohm gratulierte der Stadt Röttingen zu diesem „Gebäude mit viel Charme“. Es sei ein neues Juwel in der Festspielstadt. Wenn eine Gemeinde in die Gebäude für die Ortsgemeinschaft investiert, sei dies ein sehr gutes Zeichen, so Brohm weiter. Natürlich merkte er an, dass ein Großteil der Sanierung nur mit Mitteln der Städtebauförderung möglich gewesen sei und den Eigenanteil von 420 000 Euro in Grenzen hielt. Es gehe dabei auch darum, ortsbildprägende Gebäude zu erhalten und das gelinge Röttingen in beeindruckender Form. Die Sanierung und Nutzung als Bücherei erhöhe die Attraktivität, so der Kommunalpolitiker. Manfred Grüner von der Regierung von Unterfranken zeigte sich von der Entwicklung Röttingens ebenfalls sehr angetan. Die Stadt habe sich in den letzten gut 20 Jahren stark zum Positiven entwickelt. Über 20 Projekte seien verwirklicht worden, so etwa der Mühlbach, der Ostflügel der Burg Brattenstein bis zum „Hochzeitsturm“ und Bürgerhäuser in den Ortsteilen. Auch die früheren vielen Leerstände hatte nämlich dazu beigetragen, dass man etwas stehen geblieben sei. Doch dies habe sich gewaltig geändert und daher seien die elf Millionen Euro „Steuergelder“, die an die Tauber geflossen seien, gut angelegtes Geld. „Röttingen hat viel Besonderes“, rief er den Gästen abschließend zu.

Musikalisch umrahmt wurden die Feierlichkeiten von der Röttingerin Sängerin Silvia Baumann, die mit „In dieser Stadt“ von Hildegard Knef die Übergabe eröffnete. Bei einem „Tag der offenen Tür“ konnte die Bevölkerung einen äußerst positiven Eindruck von der gelungenen Sanierung zum Haus der Kultur mit nach Hause nehmen.

